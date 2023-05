"Mi ha aggredita e tirato i capelli". La ex contro la moglie di Jacobs

Quella che avrebbe dovuto essere una festa di sport in famiglia e tra amici si è trasformata in una due giorni da incubo per l’atleta olimpionico Marcell Jacobs. L’inaugurazione della nuova pista di atletica a Desenzano del Garda, la città dove il campione ha vissuto con la madre, è stata macchiata da una lite tra l’ex compagna Renata Erika Szabo e l’attuale moglie dello scattista Nicole Daza.

La vicenda

Al termine dell’incontro in cui si è discusso di atletica e si è presentata la Jacobs Academy Sport c’è stata una discussione animata tra le due donne, tanto che l’ex compagna, madre del primogenito di Jacobs, un bimbo di 9 anni, ha denunciato la moglie dell’atleta per aggressione. È stata la stessa Erika Szabo a raccontare sui social media cosa è successo a Desenzano. “Non mi hanno fatta entrare dal cancello – ha scritto – non avendo un permesso, poi, mentre stavo parlando con mio figlio sono stata aggredita dalla mia ex suocera” .

La lite

A quel punto, come riporta il Corriere della Sera, Jacobs, per evitare ulteriori problemi, avrebbe invitato l’ex compagna e la madre in ufficio per parlare in privato di ciò che era accaduto. È in quella stanza che secondo Erika Szabo ci sarebbe stata l’aggressione della moglie del velocista. “Ha prima cercato di attaccarmi verbalmente – ha dichiarato la donna – e successivamente mi ha aggredita tirandomi i capelli” . La situazione è quindi degenerata ed è stato necessario l’intervento della polizia di Desenzano.

La denuncia

L’ex compagna di Jacobs ha deciso di sporgere denuncia contro Nicole Daza raccontando tutto agli agenti che sono intervenuti. Sul fronte della famiglia dell’atleta non sono giunti commenti, anche perché l’episodio avrà quasi sicuramente uno strascico giudiziario. Il rapporto tra Jacobs e Erika Szabo è da tempo turbolento. In passato la donna ha accusato il campione di non pagare l’assegno per il figlio, circostanza che era stata smentita dall’interessato.

Il matrimonio

Marcell Jacobs si è sposato meno di un anno fa, a settembre del 2022. Il campione olimpico di atletica è convolato a nozze, con rito civile, a Gardone Riviera nel Bresciano, sul lago di Garda, con Nicole Daza, madre di due dei tre figli dell’atleta. Ad accompagnare lo sposo è stata la mamma, prima tifosa dell'azzurro e la cerimonia si è svolta in maniera blindata con 150 invitati.