"Era la mia strategia". La verità di Lino Banfi sull'addio a Ballando

L'avventura di Lino Banfi a Ballando con le stelle è cominciata con un segreto, che l'attore pugliese ha rivelato solo oggi. La decisione di abbandonare il programma dopo solo tre puntate era già stata maturata dall'attore prima ancora che la gara cominciasse. " Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l'avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti ", ha ammesso Banfi nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, nella quale ha ribadito la sua volontà di lasciare la trasmissione.

Lino Banfi ha annunciato il suo ritiro nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, la terza di questa edizione. Al termine dell'esibizione in pista al fianco della sua maestra di ballo, Alessandra Tripoli, l'attore ha fatto sapere di volere interrompere la sua esperienza televisiva: " Io stasera lascio come Greta Garbo, alla grande. Voglio essere felice a casa e lasciare spazio a chi merita, non voglio essere avvantaggiato per la mia popolarità ". Milly Carlucci ha cercato di convincere Banfi a tornare sui suoi passi, ma l'attore è apparso inamovibile e nell'ultima intervista concessa a Chi ha spiegato le sue ragioni.

I motivi del ritiro da Ballando

" Lo avevo già deciso e non lo sapeva nessuno. Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo" , ha confessato Lino, confermando la sua presenza in studio sabato prossimo, in occasione della quarta puntata dello show del sabato sera di RaiUno, ma non come ballerino in gara. " So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo ", ha spiegato il popolare interprete di nonno Libero di "Un medico in famiglia". Così l'attore ha ammesso di avere premeditato l'addio sin dal suo "sì" a Milly Carlucci: " Ho usato la strategia del marketing. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente, ma dopo aver fatto una bella figura ".

La scelta di partecipare per la moglie