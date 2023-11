Ballando, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano stanno insieme: "Si baciavano"

Non c'è edizione di Ballando con le stelle dove non sia nata una coppia. Lo scorso anno furono Ema Stokholma e Angelo Madonia a innamorarsi in pista. L'anno prima toccò a Alvise Rigo e Tove Villfor e, nonostante siano passate solo tre puntate, anche l'edizione in corso ha già visto sbocciare il primo amore. A dirla tutta, quest'anno sembrano esserci più coppie che hanno ingaggiato una relazione dentro e fuori dagli studi Rai a cominciare da quella composta da Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano

Le premesse per una storia d'amore tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando c'erano tutte. La ballerina e il figlio di Rocco sono giovani (lui 27 anni, lei 25 anni), belli e soprattutto single e Milly Carlucci non si è lasciata sfuggire l'occasione di metterli insieme per questioni di ballo. A quanto pare, però, il feeling provato in pista e in sala prove si è trasformato in qualcosa di più. La coppia è stata, infatti, pizzicata a baciarsi in un ristorante e nel parcheggio degli studi televisivi, dove i concorrenti provano ogni giorno. A sorprenderli sono stati due volti noti del programma, Rossella Erra - giudice popolare di Ballando - e Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi.

Il bacio in un ristorante

" Li ho visti la domenica sera che stavano insieme al ristorante. Stavo in albergo, sono uscita e li ho visti benissimo. Ho visto due che si baciavano, sono tornata indietro", ha detto la Erra, rivelando la frequentazione tra la maestra e il suo allievo: " Si tenevano mano nella mano dentro al locale. E dovete vedere come parlava lì dentro". Poco dopo è arrivata la conferma della Izzo, che ha sorpreso il figlio di Rocco e la sua ballerina nel parcheggio degli studi Rai: "Ho visto il bacio. Si baciavano in mezzo alla strada e li ho beccati! ". Secondo i rumor, però, Lando e Tano non sarebbero l'unica coppia nata quest'anno a Ballando con le stelle.

Amori e gossip dietro le quinte