"Mi opero al pancreas". Eleonora Giorgi in ospedale per rimuovere il tumore

"Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l'hanno resa possibile. Non era scontato". Con queste parole Eleonora Giorgi ha annunciato ai telespettatori di Verissimo che martedì si sottoporrà a un delicato intervento chirurgico per asportare il tumore al pancreas, che le era stato diagnosticato lo scorso novembre. L'attrice ha scelto lo studio di Silvia Toffanin per condividere questo difficile momento della sua vita, una fase cruciale nella sua battaglia per sconfiggere il cancro.

Le cure poi l'intervento chirurgico

I cicli di chemioterapia, ai quali si è sottoposta negli ultimi mesi, hanno avuto effetti positivi contro la malattia e ora lo staff medico, che segue l'attrice, ha ritenuto ci fossero le condizioni necessarie per asportare il tumore. " C'è stato un cammino di 3/4 mesi di chemio. Il mio corpo ha reagito bene e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo" , ha spiegato Eleonora Giorgi in collegamento dalla sua abitazione romana, proseguendo: "Dobbiamo sbrigarci e toglierlo. In Italia abbiamo la fortuna di avere risultati molto alti su questo tipo di operazione e sono felice che sia stato possibile. Ho un po' di paura ma mi abbandonerò ".

Al suo fianco per darle forza e sostegno psicologico ci saranno i figli Paolo e Andrea, ma anche l'ex compagno Massimo Ciavarro, che ha scelto di essere al fianco dell'attrice in questo importante momento: "Come ha sentito dell’operazione lui è partito da Lampedusa ed è venuto a Roma. Massimo vuole essere con me in clinica durante l'intervento. Mi riempie il cuore di gioia sapere che il giorno dell’intervento ci sarà ".

L'intervento prima di Pasqua

Circondata dall'affetto dei suoi cari Eleonora Giorgi è pronta a fare l'ennesimo passo verso la guarigione, fiduciosa che la scienza e la medicina la aiutino a debellare la malattia. "Quando arriverò in sala operatoria chiuderò gli occhi e via, andrà bene. Tornerò quella di prima", ha detto Eleonora Giorgi con la voce rotta dall'emozione a Verissimo. " I professori mi hanno detto che tra qualche mese tornerò come sono adesso. Dimagrirò un po', quindi ne ho approfittato e in questi giorno ho mangiato tanto". L'attrice è già ricoverata in ospedale a Roma ma non è chiaro se riuscirà a tornare a casa, insieme alla sua famiglia, per le imminenti festività di Pasqua.

L'intervento al pancreas sarà importante e l'attrice potrebbe avere bisogno di più tempo per potere essere dimessa dopo l'operazione.