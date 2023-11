La tosse, poi la scoperta. il retroscena di Eleonora Giorgi sul tumore

" Per un colpo di tosse ". Così Eleonora Giorgi ha scoperto di avere un adenocarcinoma al pancreas. L'attrice, 71 anni, lo ha rivelato nel corso dell'ultima intervista rilasciata al Corriere, nella quale ha confessato di essere spaventata ma pronta a "combattere con determinazione" il tumore. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i suoi fan durante l'ospitata a Pomeriggio 5. Eleonora Giorgi non era in trasmissione per parlare del suo male: " Ma Myrta Merlino, poco prima dell'inizio della trasmissione mi ha fatta sentire benvoluta. Avevo quel macigno nel cuore e ho pensato: 'Forse qui posso chiedere al mio pubblico tutto l’amore di cui ho bisogno '". E così ha parlato per la prima volta della battaglia, che dovrà combattere.

La scoperta del tumore

Ricevere la diagnosi è stato uno choc. Quel giorno, il 26 ottobre, Eleonora Giorgi lo ricorda con lucidità: " Ero a fare la mammografia. In quel momento è arrivato un brutto colpo di tosse. L'ecografista mi ha detto: 'Già che ci sono farei una lastra'. Poi subito dopo: 'Signora prenoti una tac' ". I sintomi erano quelli di un comune malanno stagionale: raffreddore e tosse. Ma la tac ha rivelato dei piccoli noduli ai polmoni. " Lo pneumologo mi ha prescritto una Pet, che ha portato alla luce il carcinoma al pancreas. Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi ora avrei un anno e mezzo di vita davanti. Invece la biopsia ha detto che dopo la chemioterapia potrò operarmi" , ha confessato l'attrice.

La chemioterapia

Per esorcizzare l'angoscia, Eleonora Giorgi ha fatto l'unica cosa possibile al momento: documentarsi leggendo storie di personaggi colpiti dal suo stesso male: "Scoprirlo per tempo è decisivo. Così insieme ai miei figli ho esaminato gli altri casi noti, come quello di Fedez e di Steve Jobs. Mi ha sorpreso scoprire che Jobs per lungo tempo si è affidato a cure alternative. Io ho piena fiducia nella scienza" . Per questo tra pochi giorni l'attrice comincerà il primo ciclo di chemio presso l'Humanitas di Milano, ma i timori sono tanti: " Ho molta paura. Mi hanno detto che con il primo potrei dormire anche per tre giorni, tanto sarà forte. Dovrò ripetere le terapie ogni quindici giorni ".

"Posso essere d'esempio agli altri"