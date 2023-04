"Mi presentai ad Amici ma...". La confessione di Arisa

Ad Amici Arisa è entrata da protagonista, ricoprendo l'ambito ruolo di insegnante della categoria canto grazie alla sua lunga esperienza di cantante. Ma nell'ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni - proprio sul suo ruolo nel talent di Canale 5 - la cantante ha confessato di avere provato a entrare a Amici come concorrente molti anni fa.

Era il 2009 quando una giovanissima Rosalba Pippa, in arte Arisa, esordiva sul palco del teatro Ariston conquistando il pubblico del festival di Sanremo con la celebre canzone "Sincerità". Da quel momento Arisa è rimasta sulla scena musicale italiana alternando momenti di grande slancio artistico a pause più o meno durature e nel suo percorso nel mondo dello spettacolo c'è stato anche il passaggio da Amici, anche se nella scuola non c'è mai entrata. Il motivo lo ha spiegato proprio nell'intervista concessa al settimanale edito da Mondadori.

Il provino ad Amici di Arisa

" Avevo fatto un provino molti anni fa", ha confessato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni Arisa, rivelando l'esito dei casting sostenuti: "Ma non ero pronta. Adesso invece sono insegnante. Com'è strana la vita! ". La cantante non ha svelato l'anno in cui si presentò ad Amici per poter entrare come concorrente in gara, forse risalente proprio al periodo del debutto a Sanremo. Ma l'esito negativo del provino, fortunatamente, non le ha impedito di diventare un'artista affermata e molto amata dal pubblico italiano. Sempre sul programma Amici, Rosalba Pippa ha poi fatto un'altra ammissione, legata agli allievi che segue, e ha seguito in passato, come insegnante di canto.