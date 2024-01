"Mi sono operato". Riccardo Fogli in ospedale: come sta il cantante

È cominciato in salita l'anno nuovo di Riccardo Fogli. Il cantante, reduce dalla tournée con i Pooh, si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla mano e nelle scorse ore ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. L'artista ha scelto Instagram per rassicurare tutti sul buon esito dell'operazione: "L'intervento è andato benissimo".

Lo scorso 3 gennaio Riccardo Fogli ha salutato il suo pubblico in occasione dell'ultimo concerto del tour dei Pooh. Da Pescara il cantante di Pontedera ha dato appuntamento ai suoi fan al 2024, anno nel quale potrebbero essere programmate nuove date dal vivo per la band di Facchinetti e Dodi Battaglia. Nel post condiviso su Instagram, però, non aveva accennato niente dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposto negli scorsi giorni. Per questo i suoi follower sono rimasti stupiti quando Fogli ha condiviso sulla sua pagina social la prima foto dopo l'operazione.

La foto sul web e le parole di Fogli

Nell'immagine il cantante è sdraiato su una barella e indossa il camice operatorio. Nella foto, scattata subito dopo l'intervento, spicca il sorriso sul volto ancora intontito dall'anestesia e la mano destra fasciata, ma ancora in forze per fare il gesto rock delle corna. Poi poche parole per rivelare quanto accaduto. "Intervento andato benissimo", ha scritto Riccardo Fogli a margine della foto. Ma quella semplice immagine, che avrebbe dovuto dire tutto, ha scatenato in realtà un tam tam mediatico. I pochi dettagli forniti dal cantante hanno fatto preoccupare i suoi fan, che lo hanno inondato di messaggi e richieste di informazioni, tanto da costringerlo a fare un'ulteriore storia per spiegare i motivi del ricovero in ospedale: "Volevo tranquillizzarvi, ho avuto un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa".

La convalescenza e l'affetto dei fan

Dunque, niente di preoccupante per il cantautore, ma un intervento di routine presumibilmente programmato da tempo, al quale Fogli non aveva voluto dare troppa importanza. L'artista, 76 anni compiuti lo scorso ottobre, ha raccolto l'affetto del suo pubblico e ha rassicurato tutti, dicendosi pronto a tornare sui social network e soprattutto sul palco non appena si sarà ripreso e avrà ultimato la fisioterapia alla mano. L'annuncio di Riccardo Fogli arriva pochi giorni dopo che un altro big della musica italiana si è sottoposto a un intervento chirurgico decisamente più importante, Lorenzo Jovanotti. A loro vanno gli auguri di una pronta guarigione.