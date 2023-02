"Mi sono rotta i c... di me stessa". L'amaro sfogo di Arisa sui social

Dopo lo sfogo ad "Amici", Arisa è tornata a parlare sui social network. L'artista lo ha fatto pubblicando una poesia sulla sua pagina Instagram e dalle parole usate e dall'amarezza che si legge tra le righe, si intuisce che quello che sta vivendo non è uno dei suoi periodi migliori. Arisa ha raccontato ai suoi follower come è nata "Poesia di un destino triste", testo ispirato dalla storia di Marilyn Monroe ma anche dalla sua e dal podio di Sanremo.

"Donna, bella o brutta per chi? Tanto poi diventi sempre un problema", ha scritto sul web la cantante, proseguendo con altri versi: "Chi pendeva dalla tua bocca adesso vuole cucirla, ma ce ne sarà un altro che cercherà d'infilarcisi dentro per poi ripudiarti di nuovo e un’amica che non meriterà". Parole malinconiche e tristi, alle quali Arisa ha voluto dare un senso, parlando apertamente con i suoi fan nel lungo post.

Lo sfogo di Arisa su Instagram

L'artista, che due settimane fa è stata ospite di Gianluca Grignani al festival di Sanremo nella serata dei duetti, si è detta stanca di sé stessa ma non depressa. Piuttosto "vittima" di un periodo di insoddisfazione personale, che l'ha portata a sfogarsi con il suo pubblico: "In una notte di febbraio in cui mi piacerebbe essere altrove, non so dove potrei stare meglio di così. Cioè sempre peggio. Ma non sono depressa, non prendo farmaci di nessun tipo non bevo e non fumo... mi sono solo rotta il c…o di me. Vorrei essere un'altra, con un altro, altrove, al caldo, nel mare ".