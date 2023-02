"Abbiamo fatto un casino Gianlu..." Arisa e Grignani travolgono l'Ariston

Le esibizioni migliori, alle volte, sono quelle imperfette, spontanee e anche un po' caciarone. E Gianluca Grignani di performance "particolari" all'Ariston ne ha portate più di una. Lo scorso anno, ospite di Irama, Grignani seminò il panico in platea, costringendo il cantante in gara a seguirlo e riportarlo sul palco. Ma il suo show entusiasmò il pubblico. Era il 2022 e un anno dopo l'episodio si è ripetuto, ma questa volta in gara al festival di Sanremo c'è lui e al suo fianco non c'era Irama ma bensì Arisa.

Nella serata dedicata ai duetti Gianluca Grignani ha portato sul palco del teatro Ariston la sua "Destinazione Paradiso" in una versione rivisitata con Arisa, che ha sostituito Piero Pelù all'ultimo momento dopo la collaborazione saltata tra i due cantanti. Prima di cominciare, però, Grignani ha fatto una gradita sorpresa ai telespettatori, riportando in teatro il maestro Beppe Vessicchio, che quest'anno non è presente al Festival. Accolto da un'ovazione, Vessicchio ha inscenato una gag insieme al direttore Enrico Melozzi, simulando una lite per la bacchetta. Poi l'esibizione di Grignani è cominciata e subito si è capito che sarebbe stata fuori dai canoni.

Il cantante ha raggiunto Arisa sulla scalinata e insieme l'hanno discesa intonando "Destinazione paradiso", cannando qualche nota e perdendo il ritmo della musica. Ma il pubblico non ha badato ai dettagli e neppure Gianluca Grignani, che ha fatto il suo show percorrendo in lungo e in largo il palco e scendendo addirittura tra il pubblico delle prime file tralasciando il canto. Il testo si è perso, gli acuti si sono moltiplicati e il caos è stato totale, proprio come era successo con Irama nella passata edizione. Arisa ha addirittura cercato di fare cantare il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che impietrito testeggiava e nel risalire sul palco, la cantante ha ammesso candidamente: " Abbiamo fatto un casino Gianlu... ". E sui social l'esibizione ha raccolto solo consensi: " Dite quello che volete ma secondo me Destinazione Paradiso va cantata esattamente così, senza regole, caotica e urlata", "Arisa e Grignani i migliori. Che casino, divertentissimo. Puro show", "Grignani simply the best ".

Dite quello che volete ma secondo me Destinazione Paradiso va cantata esattamente così, senza regole, caotica e urlata. Grignani e Arisa hanno fatto un bel lavoro #Sanremo #Sanremo2023 pic.twitter.com/eAZcSY8Tao — V N (@nastasivero) February 10, 2023