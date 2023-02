"Sono due anni che Amadeus...". Lo sfogo di Arisa in lacrime

A Sanremo 2023 Arisa è tornata per duettare con Gianluca Grignani nella serata delle cover. La loro esibizione intensa e bizzarra ha ottenuto una pioggia di consensi soprattutto dal popolo dei social network. Il ritorno sul palco del teatro Ariston, però, sembra avere riacceso una forte nostalgia della cantante di Pignola, che nella puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi, si è lasciata andare a un toccante sfogo legato proprio al Festival.

Nell'ultima puntata di Amici, Maria De Filippi ha chiesto a Arisa di duettare con le allieve Angelina e Federica sulle note di "Let it be" dei Beatles. Dopo un'iniziale titubanza, la cantante - che in questa edizione è tornata nel programma nel ruolo di insegnante di canto - ha guadagnato il centro dello studio e si è esibita con le due allieve. Durante l'esibizione, però, l'arista è apparsa frenata e ha lasciato spazio alle due cantanti, rimanendo in secondo piano. Così, al termine della canzone la De Filippi le ha chiesto spiegazioni e Arisa si lascia andare a uno sfogo sul difficile momento che sta attraversando.

" A volte mi sento sopravvalutata. Io, a volte, mi sento proprio una merda ", ha confessato la cantante potentina, proseguendo: " Non lo sono perché nessuno, in realtà, lo è ma non mi sento all’altezza. A volte, è anche la fortuna. Uno non deve essere, diciamo… Uno può anche avere fortuna e basta ". Arisa ha chiesto di tagliare il pezzo del suo amaro sfogo, ma in realtà in onda il pubblico ha potuto vederlo. Poi, presa dallo sconforto, ha continuato con la voce rotta dall'emozione: " Dopo un po' non ti senti più così forte, non ti senti all'altezza. Preferisci lasciare spazio a ragazzi che hanno il fuoco dentro e questa bellezza in tutto quello che fanno. Si passa di moda. In Italia, si invecchia prima. La carriera è fatta di alti e bassi? Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo ".