"La mia omosessualità? Stava bene anche a lei". Federico Fashion Style e l'accusa all'ex moglie

Il coming out di Federico Lauri - l'hair stylist dei vip meglio conosciuto come Federico Fashion Style - ha avuto molte ripercussioni sulla sua vita. In primis le polemiche e le critiche per avere cercato di nascondere ciò che era evidente a tutti. Poi, con la confessione pubblica, è arrivato il burrascoso divorzio dalla moglie Letizia, con la quale il parrucchiere è stato sposato diciassette anni. Ed è proprio sulla sua omosessualità che Federico Lauri ha punzecchiato l'ex moglie che - secondo le sue accuse - avrebbe fatto buon viso a cattivo gioco, accettando la vera natura del marito.

Federico Fashion Style a Belve

Ospite della puntata di "Belve", che andrà in onda martedì 10 ottobre, Federico Fashion Style ha risposto alle domande di Francesca Fagnani anche a quelle più scomode legate proprio alla sua omosessualità. Il coming out fatto lo scorso gennaio durante l'ospitata a "Verissimo" lo ha messo al centro della discussione pubblica e in tanti si sono chiesti se la moglie, Letizia Porcu, fosse a conoscenza del suo orientamento. Quesito che la conduttrice gli ha posto e al quale il parrucchiere dei vip non ha esitato a rispondere.

La frecciata all'ex moglie Letizia

" Credo che lei l'abbia sempre saputo e l'abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna ", ha dichiarato Federico Lauri a "Belve", togliendosi poi un sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex: " Ma magari forse stava bene anche a lei ". Parole che appaiono una palese frecciata all'indirizzo della Porcu con la quale, da mesi, Lauri sta battagliando legalmente per il mantenimento e la custodia della figlia, che spesso l'uomo non riesce neppure a vedere.

L'omosessualità e la figlia