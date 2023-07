Prima le lacrime poi la vacanza Mykonos. Federico Fashion Style travolto dalle critiche

Dalle lacrime di disperazione alla gioia irrefrenabile sulle spiagge di Mykonos. Tutto in meno di 24 ore. Sono bastati due post Instagram pubblicati da Federico Fashion Style sulla sua pagina personale per scatenare la bufera e farlo finire al centro di durissime critiche.

Tutto è cominciato sabato 8 luglio, quando l'hair stylist dei vip è apparso su Instagram in lacrime. Con la voce rotta dalla disperazione Federico Lauri ha svelato di dovere abbandonare la sua casa su espresso ordine dei giudici nella causa di divorzio con l'ex moglie. "Oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa", ha detto piangendo Federico, spiegando: "Io sono nato e cresciuto in questa casa, che mi hanno regalato i miei genitori, qui c'era tutta la loro vita, i loro sudori. Ho scelto tutto io nella casa, era la casa dei miei sogni ".

La disperazione poi la fuga a Mykonos

Visibilmente provato dalla situazione, Federico Fashion Style ha tirato in ballo i diritti dei padri separati e si è sfogato: " Io sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli. Mi tolgono la casa perché il giudice ha deciso di affidarla a lei (l'ex moglie, ndr)". Poche ore dopo lo sfogo, però, l'hair stylist è riapparso sui social network in tutt'altro contesto e decisamente più allegro. "E la prima è andata! Mikonos 2023 saranno pochi giorni ma intensi…" , ha scritto Lauri sulla sua pagina Instagram condividendo foto e video dall'isola greca tra balli in spiaggia, aperitivi e feste. Un cambio di registro decisamente repentino che non ha lasciato in silenzio i suoi follower.

La polemica social