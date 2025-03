Michelle Hunziker, Ilary Blasi e la competizione, Chiara Ferragni pedala, Alba Parietti ritorno di fiamma

Ascolta ora 00:00 00:00

Per chi si è perso le ultime sulla cronaca rosa ecco un recap dei gossip più chiacchierati dell'ultima settimana. C'è chi fa interviste di coppia (Michelle Hunziker e Ilary Blasi), chi si è data allo sport per amore (Chiara Ferragni), chi è tornata sui suoi passi (Alba Parietti) e chi vive una crisi (Beatrice di York).

Michelle Hunziker e Ilary Blasi: "Amiche vere, tra noi non c'è competizione"

Una si definisce sportiva e tontolona, l'altra stratega e rosicona. Per tutti sono Michelle Hunizker e Ilary Blasi, conduttrici in tv e amiche nella vita privata. A loro il settimanale Chi ha dedicato la copertina scattata alle Maldive durante la vacanza che Michelle e Ilary si sono concesse la scorsa settimana in compagnia di altri amici. Tra rivelazioni amorose della svizzera ( "I miei partner soffrono il mio lavoro per questo sono single ") e sfottò dell'ex di Totti (" Tacci tua non ti trovo un difetto ") le due conduttrici hanno rivelato di essere molto amiche e di non essere in competizione. " Siamo donne che sono al di là della competizione. A me piacciono le belle donne e non faccio paragoni. Facciamo squadra" , ha detto Hunziker, mentre Blasi: "Sono cresciuta in una famiglia al femminile, ho una predisposizione a legare con le donne ".

Ferragni e Tronchetti Provera, cosa non si fa per amore: la nuova passione sportiva dell'influencer

Per anni l'abbiamo vista volare a Dubai per concedersi qualche giorno di relax, ma oggi Chiara Ferragni sembra avere cambiato gusti in fatto di viaggi. Sarà a causa del nuovo compagno? Da quando l'influencer fa coppia fissa con Giovanni Tronchetti Provera, infatti, si fa vedere spessissimo sulle montagne svizzere, a Sankt Moritz, dove il rampollo di casa Pirelli possiede un lussuoso chalet. Ma frequentare Tronchetti Provera significa pedalare. L'imprenditore è molto sportivo e ogni volta che si trasferisce a Silvaplana, sulle alpi svizzere, si concede lunghe passeggiate in mountain bike alle quali Chiara Ferragni sembra essersi abituata. I paparazzi di Chi hanno sorpreso la coppia in sella alle loro bici prima e dopo l'escursione sportiva e l'influencer, sorridente e serena, sembra gradire la nuova attività sportiva. (Cosa non si fa per amore). Altro che pilates.

Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi in crisi?

Nel Regno Unito ci sarebbe un matrimonio reale che vacilla. No, non si parla di William e Kate che, dopo la malattia della duchessa, sembrano essere più innamorati che mai. La cronaca scandalistica riferisce che Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi starebbero vivendo un periodo di profonda crisi. La figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea ha partorito la seconda figlia poche settimane fa, ma la felicità per la nascita della principessina Athena sarebbe stata turbata da voci insistenti: "Lui è sempre in viaggio e lei sospetta una scappatella ". Sarà vero o...

Alba Parietti e Fabio Adami, c'è chi parla di un ritorno di fiamma

Dagospia li aveva dati per separati e Dagospia li dà nuovamente insieme. A poche settimane di distanza dalla notizia della rottura tra Alba Parietti e il manager Fabio Adami, l'irriverente sito di Roberto D'Agostino parla di un ritorno di fiamma. La showgirl avrebbe confessato agli amici: " Gli amori iniziano e finiscono. Il nostro no" . Per il momento Fabio Adami e Alba Parietti si tengono lontani dai social network ma un indizio potrebbe confermare il fantomatico riavvicinamento.

Siamo di chi decide di non perderci. Siamo di chi ha il coraggio di dire ne vale la pena

Nelle scorse ore la showgirl ha condiviso una poesia su Instagram, che sembra fare riferimento a un ritrovato amore: "". Uno spiraglio c'è.