La stoccata di Marina Di Guardo a Fedez, Alba Parietti fuori dall'Ariston, Wanda e Icardi denunciati

La settimana che anticipa l'inizio del festival di Sanremo si è tinta di rosa. C'è chi ha ritrovato l'amore (Ezio Greggio), chi ha denunciato Icardi e Wanda Nara (Simona Guatieri), chi punzecchia l'ex genero (Marina Di Guardo) e chi è rimasta fuori dall'Ariston (Alba Parietti).

Ezio Greggio allo scoperto con la nuova fidanzata Nataly Ospina

Su Instagram è famosissima (quasi un milione di follower) per le sue ricette e per i suoi look supersexy ma nella vita privata è la nuova fidanzata di Ezio Greggio. Lei è Nataly Ospina, foodblogger colombiana che sembra avere fatto breccia nel cuore del popolare conduttore di Striscia la notizia. Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Nataly e Ezio insieme per le vie di Monte Carlo mano nella mano. La coppia si sarebbe conosciuta in occasione del Monte-Carlo Film Festival, evento che Greggio organizza ogni anno e proprio sul red carpet sarebbe scoccata la scintilla. La storia arriva a due anni di distanza dalla fine della relazione tra Ezio Greggio e la modella Romina Pierdomenico.

Simona Guatieri e Keita Baldé denunciano Icardi e Wanda Nara

Dopo essersi denunciati a vicenda Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati denunciati da Simona Guatieri e Keita Baldé per la vicenda, che li vide tutti protagonisti due anni fa. Il calciatore senegalese e l'argentina hanno avuto una relazione extraconiugale che ha portato alla fine del suo matrimonio con Icardi e dell'unione di Baldé con Simona Guatieri. A molti mesi di distanza dallo scandalo che scosse l'Argentina, l'influencer ha rivelato di avere denunciato Icardi e Wanda. " Non è bello spiattellare così i nostri fatti, ci sono di mezzo dei figli e non voglio vivere così. Terze persone si fanno la guerra tra di loro e mettono in piazza a loro piacimento i fatti. Li abbiamo denunciati perché nessuno si può permettere di mettere in piazza i fatti privati" , ha detto Simona Guatieri a Verissimo, concludendo: " Mio marito ci è cascato, ma se dovesse dire cosa faceva Wanda, non ne usciremmo più. Le notizie che escono ogni giorno su di lei, rendono l'idea della donna che è lei ".

Alba Parietti, niente invito al festival di Sanremo

Per il secondo anno consecutivo Alba Parietti non sarà nelle prime file del teatro Ariston. A niente è valso l'appello lanciato da Fabio Fazio qualche settimana fa affinché le venisse assegnato un posto in platea per assistere al festival di Sanremo di Carlo Conti. "Sono due anni che vengo privata di un mio diritto fondamentale ", aveva detto ironica a "Che tempo che fa", chiedendo che venisse fatta una petizione per ridarle il suo posto. Ma il pubblico non si è levato in suo favore. Come già era accaduto lo scorso anno Alba non sarà presente fisicamente in Riviera, ma di Festival parlerà comunque. Alberto Matano le ha offerto "asilo" nello studio de "La vita in diretta", dove commenterà la settimana sanremese comodamente seduta sullo sgabello dello studio Rai.

Marina Di Guardo rompe il silenzio su Fedez? "Un colino"

Della vicenda Fedez, Angelica Montini e Chiara Ferragni ne hanno parlato tutti, persino i diretti interessati (fatta eccezione per Angelica), ma all'appello dei commentatori mancava mamma Marina, la madre di Chiara Ferragni. Da sempre schiva e poco propensa a intromettersi negli affari privati della figlia (piuttosto in quelli economici), Marina Di Guardo si sarebbe sbottonata sulla vicenda dei tradimenti, parlando dell'ex genero.

Alcune persone sono come un colino, non importa quanto tempo e amore versi in loro. Lasciano scorrere tutto"

Nelle scorse ore, nelle storie del suo profilo Instagram, la scrittrice ha scritto un commento che sembra essere indirizzato a Fedez: "