Svelata la causa della morte dell'attrice di Buffy e Gossip Girl: ecco cosa l'ha uccisa

Ascolta ora 00:00 00:00

Michelle Trachtenberg è conosciuta al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a due serie televisive cult come Buffy - L'ammazzavampiri e Gossip Girl. Nel primo, l'attrice interprevata Dawn, la sorella della protagonista interpretata da Sarah Michelle Gellar, entrata in scena a partire dalla quinta stagione con il ruolo di "chiave": un oggetto magico, dunque, che avrebbe potuto aprire un portale tra il nostro mondo e l'inferno. In Gossip Girl, invece, Michelle Trachtenberg interpretava Georgina, una ragazza manipolatrice e crudele, con l'ambizione a far parte dell'élite di Manhattan a qualunque costo. Proprio grazie a questi due personaggi, Michelle Trachtenberg era molto amata dai fan che, lo scorso 26 febbraio, sono rimasti sconvolti nell'apprendere la notizia della morte dell'attrice, che aveva solo 39 anni. L'attrice è stata trovata priva di conoscenza nel suo appartamento di New York dalla madre, che ha chiamato il numero per le emergenze, il 911, intorno alle 8 del mattino. Purtroppo, però, Michelle Trachtenberg non ha mai risposto ai tentativi di rianimarla, ed è spirata in breve tempo. Le cause della morte, in un primo momento, non sono state divulgate, ma si è sempre seguita l'ipotesi della morte naturale che non ha richiesto l'apertura di un'indagine ufficiale.

Secondo una fonte rimasta anonima e vicina alla polizia di New York, poco prima del decesso l'attrice si era sottoposta a un'operazione al fegato, sebbene le tempistiche non siano mai state chiare. Né è chiaro se questa operazione fosse in qualche modo legata al decesso. La famiglia dell'attrice ha chiesto immediatamente il rispetto del loro dolore e della loro privacy, mentre fan e colleghi piangevano la morte dell'attrice. A distanza di quasi due mesi, la causa del decesso di Michelle Trachtenberg è stata divulgata. Come riporta la CNN, l'ufficio di medicina legale della città di New York ha dichiarato che l'attrice è morta a seguito di alcune complicazioni causate dal diabete mellito. Non si è resa necessaria una vera e propria autopsia e un approfondito esame post-mortem. I test tossicologici avrebbero immediatamente determinato la causa della morte di Michelle Trachtenberg. Inoltre era stata la famiglia stessa a vietare l'autopsia, portando il proprio credo religioso come motivazione alla base della scelta.

Nata nell'ottobre del 1985, Michelle Trachtenberg ha iniziato a lavorare molto presto nel mondo dello spettacolo: già a tre anni era una piccola star della pubblicità, un volto conosciuto che appariva a cadenza regolare sui piccoli schermi delle famiglie degli Stati Uniti. I primi ruoli importanti arrivarono negli anni Novanta, prima con la partecipazione alla serie di Nickelodeon Le avventure di Pete & Pete e successivamente al film Harriet la spia, grazie al quale vinse anche ai Young Artist Awards.

La sua carriera è stata cadenzata da partecipazioni a numerose serie di successo, come Dr. House - Medical Division, NCIS: Los Angeles e Sleepy Hollow. Recitò anche al fianco di- la star di Friends morta nel 2023 - nel film 17 again.