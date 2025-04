Mick Jagger vende la sua casa di Londra. Ecco dove si trova e quanto costa

Mick Jagger visse tra il 1966 e il 1968 nel sub-attico di Harley House a Londra

L’attico di Mick Jagger, location del concepimento di alcuni dei capolavori che hanno fatto la storia dei Rolling Stones, è ufficialmente in vendita. Il prezzo dell’appartamento della rockstar è di 5,5 milioni di sterline che, tradotte in euro, si arriva quasi a sei milioni e mezzo. Il leader della band inglese ha vissuto due anni in questo appartamento. Più precisamente tra il 1966 e il 1968, insieme alla sua compagna di allora, Marianne Faithfull. Lo stesso periodo in cui la band pubblicò “Paint it Black” (1966), “Aftermath” (1966) e “Ruby Tuesday” e “Lets Spend the Night Together”.

L’immobile, infatti, è ricordato soprattutto per la sregolatezza che ha sempre contraddistinto Jagger. L’appartamento diventò anche una tappa fissa per Keith Richards, che spesso si fermava per giorni dopo party esagerati. Le feste che Jagger organizzò a Harley House si fecero peraltro sempre più iconiche: a partecipare erano musicisti, attrici, star della moda e perfino membri della famiglia reale, fra cui la principessa Margaret.

Jagger, secondo qunato riporta l'Independent, decise di affittare la villa edoardiana nel quartiere londinese di Marylebone per motivi "medici": il musicista infatti aveva preso l’abitudine di frequentare cliniche della zona per ‘curare’ i postumi delle feste. L’immobile viene ricordato anche per una delle foto più celebre di Jagger. In un servizio fotografico, il cantante posò per Colin Jones sul tetto, nel salotto e accanto a un bovindo ornato.

Harley House, un elegante edificio edoardiano a Marylebone, adiacente a Regent’s Park, è un esempio maestoso di architettura edoardiana anche se il cantante, lo ristrutturò allora in stile bohèmien. L'appartamento può contare su alcuni punti di forza come la struttura laterale e spaziosa, con soffitti alti fino a 3,12 metri e stanze principali ampie e luminose.

“Prevediamo che la quotazione susciterà un notevole interesse da parte di fan dei Rolling Stones di tutto il mondo”, ha dichiarato Jeremy Gee, amministratore delegato di Beauchamp Estates, l’agenzia immobiliare che sta curando la vendita.