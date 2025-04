Mickey Rourke costretto a lasciare la casa del Grande Fratello per "comportamenti inaccettabili"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'avventura di Mickey Rourke all'interno della casa del Grande Fratello Vip UK è giunta al termine. L'attore, candidato all'Oscar per la sua intepretazione nel film The Wrestler, aveva già ricevuto un avvertimento negli scorsi giorni, a causa di un linguaggio non ritenuto in linea con i valori del programma.

Già dopo poche ore dal suo ingresso nella casa, infatti, Mickey Rourke si era reso protagonista di una conversazione ritenuta omofoba quando, parlando con la youtuber e cantante Jojo Siwa, le aveva detto: " se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay ". Il suo linguaggio è stato considerato più volte inadatto alla trasmissione, anche quando ha detto " vorrei far uscire la lesbica, " e dopo essere stato accusato di omofobia proprio perché voleva eliminare dal gioco un concorrente solo per il suo orientamento sessuale. Richiamato in confessionale dalla produzione, Mickey Rourke ha poi cercato di correre ai ripari, chiedendo scusa per il suo comportamento e spiegando di " non aver mai avuto cattive intenzioni " e di " non aver preso sul serio" l'intera questione" .

Tuttavia le sue scuse non sono servite a molto perché, stando a quello che riporta Variety, il suo linguaggio e il suo comportamento hanno continuato ad essere inappropriati. La miccia sarebbe esplosa a seguito di un alterco con un altro inquilino della casa, Chris Hughes. I due erano impegnati nello svolgimento della stessa "missione", quando le cose sarebbero degenerate molto velocemente. Sebbene, come scrive la BBC, non ci sia stata nessuno scontro fisico, Mickey Rourke è stato di nuovo accusato di aver usato un linguaggio " minaccioso e aggressivo " e di aver avuto " comportamenti inaccettabili ".

Prima di venire cacciato dalla casa del Grande Fratello UK - la sua uscita, a quel punto, era ormai un fatto scontato -, è stato lo stesso Mickey Rourke ad accettare l'uscita dal noto reality show. In una dichiarazione rilasciata da un rappresentante del Grande Fratello e riportata sempre da Variety, si legge: " Mickey Rourke ha accettato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip questa sera, a seguito di una discussione con il Grande Fratello inerente un ulteriore uso di linguaggio inappropriato e la sua insistenza ad avere un comportamento inaccettabile."

Si è conclusa così l'avventura di Mickey Rourke all'interno del Grande Fratello Vip, a breve distanza dal suo ingresso. In questi giorni, inoltre, l'attore diventato un vero e proprio sex symbol dopo l'uscita del film 9 settimane e mezzo è stato anche accusato da Bella Thorne di aver avuto un comportamento disgustoso nei suoi confronti, mentre erano impegnati nelle riprese del film Girl.

Secondo il racconto dell'attrice di Insieme per forza, Mickey Rourkedavanti a tutta la troupe e le avrebbe fatto del male, colpendola ripetutamente con una smerigliatrice nelle parti intime. Non c'è stato ancora nessun commento né dell'attore né dei suoi rappresentanti, ma la reputazione di Mickey Rourke sembra destinata ad inabissarsi ancora di più.