"Sta ruspando la palude". Chi c'è dietro il tormentone che spopola su TikTok

Evetoile, al secolo Eva Stella, è la star di TikTok del momento. Con il suo ritornello "Sta ruspando la palude" ha totalizzato nell'ultimo mese più di 3 milioni di like e oltre 65 milioni di views su TikTok. Centinaia di aziende, influencer, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo hanno utilizzato nell'ultimo periodo il suo audio per i loro video, facendola diventare la più cliccata del web in Italia. Ci siamo fatti spiegare da dove viene il suo successo.

Se ti dovessi presentare a qualcuno che non ti conosce, come ti presenteresti, cosa diresti?

"Mi chiamo Eva Stella, @evetoile su Instagram, sono una performer italo-americana, figlia d’arte, i miei genitori sono musicisti. Sono laureata in marketing e comunicazione, sono un'attrice e topliner (autrice di ritornelli e linee melodiche per me e altri). Il fattore che mi definisce maggiormente è la curiosità: ogni giorno mi interesso nel comprendere quale direzione stia prendendo il mondo, specialmente nel settore dei social media, della recitazione e della musica. E poi non trascuro mai l’azione; mi chiedo di cosa io abbia bisogno e di cosa penso abbia bisogno il pubblico e faccio un mix".

Su TikTok stai spopolando, come ci ci sente ad essere il fenomeno virale del momento?

"È successo tutto molto velocemente, in meno di un mese hanno usato il suono 'Ruspando La palude' più di 30mila persone. La settimana seguente ho inciso la canzone completa che ho pubblicato in maniera totalmente indipendente ed al terzo giorno ero a 70mila ascolti su Spotify e 100mila visualizzazioni su YouTube. Ho raggiunto quasi i 400mila followers su TikTok. Il fatto che questo brano si sia diffuso così tanto in così poco tempo è stato davvero soddisfacente. Ma non nego che lavoravo sui social da anni e ho sempre creduto nei miei contenuti, anche nei periodi in cui facevo meno di 100 visualizzazioni a video. Sono contenta che sia arrivata questa soddisfazione nel momento in cui ero pronta a godermela e non prematuramente".

Secondo te da cosa deriva la tua fama?

"La mia fama, se così può esser definita dal momento che mi sento solo all’inizio, è il risultato di tre fattori principali: la mia creatività, il coraggio e soprattutto la mia perseveranza".

Com’è nato il ritornello della ruspa?

"Come esercizio d’improvvisazione sia attoriale che musicale. Mi ero prefissata di duettare e reagire ogni giorno a diversi video per tenermi in allenamento sia sul freestyle per velocizzare il mio processo di scrittura musicale che sull’improvvisazione, creando personaggi con diverse voci. Nel caso di questo brano una voce molto nasale! Il video a cui ho reagito era di una ruspa che lavorava in mezzo al fango, e sono andata di immaginazione".

Qual è il rapporto con i tuoi fan? Vieni mai fermata dai followers per un selfie? Come ci si sente?

"Il rapporto con i miei fan è meraviglioso, mi scrivono ogni giorno e vederli divertirsi con i miei video e canzoni è una sensazione meravigliosa. Sono sempre felice di fare foto con loro perché anche io ho i miei idoli e comprendo il desiderio di voler conservare un ricordo".