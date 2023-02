"Minacce di morte continue". Lo sfogo di Ginevra Lamborghini

Sono bastate alcune opinioni personali espresse su qualche concorrente del Grande Fratello vip a fare finire Ginevra Lamborghini al centro di un'ondata di odio social. Alle critiche e alle offese, però, si sono ben presto aggiunte anche le minacce di morte e a quel punto rimanere in silenzio non è stato più possibile. "Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo. Tutto ciò è molto grave e ci saranno provvedimenti al riguardo ", ha detto in un video condiviso nelle sue storie Instagram la Lamborghini, dicendosi stanca del clima di odio che si respira da troppo tempo sul web.

Cosa è successo sui social

Ginevra Lamborghini si trova alla Fashion Week milanese per commentare le sfilate per il settimanale Chi con il quale collabora dopo l'uscita dalla casa del Gf Vip per squalifica. L'ereditiera stava condividendo foto e video dalle sfilate ma nelle scorse ore ha interrotto il flusso di contenuti leggeri per sfogarsi su quanto accaduto. " A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all'interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere opinabile, potete essere d'accordo o no e argomentarlo come volete. Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo ". La sorella di Elettra Lamborghini ha spiegato che l'ondata di odio social si è scatenata dopo alcune sue dichiarazioni, che non sono piaciute ai fan dei gieffini criticati e da qui sono arrivati gli insulti e le minacce di morte.

Gli "auguri" di morte a Ginevra Lamborghini