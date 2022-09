"Dopo quello che ho subito...". Elettra Lamborghini replica a Ginevra. E spunta un video

È un reality parallelo al Grande fratello vip quello che sta andando in onda sui social network. Trama la faida familiare tra Ginevra e Elettra Lamborghini. La prima è reclusa nella casa di Cinecittà, dove è entrata per parlare del difficile rapporto con la sorella minore e cercare un confronto che, dopo la diffida della cantante, appare quanto mai improbabile.

La seconda lancia messaggi su Instagram per invitare tutti a non credere alle parole della sorella e poi alimenta il fuoco del gossip (che vorrebbe le due in guerra per uno sgarro che Ginevra avrebbe fatto a Elettra) piazzando like a tweet, che mettono nel mirino le presunte malefatte proprio di Ginevra.

Cosa sta succedendo sui social

Nelle ultime ore su Twitter tiene banco la lite tra le sorelle Lamborghini. Una storia che risale al 2019 ma che è tornata in auge grazie alla partecipazione di Ginevra al Gf Vip. Nella casa quest'ultima ha fatto credere di non sapere bene i motivi della'allontanamento tra lei e Elettra, puntando tutto su un'infanzia segnata dai comportamenti dei genitori e dai continui paragoni, che avrebbero minato il rapporto. Per il popolo dei social, però, la gieffina non sarebbe stata del tutto sincera sui motivi della rottura, nascondendo fatti e omettendo volutamente particolari sull'allontanamento da Elettra.

Ginevra e Elettra Lamborghini, botta e risposta a distanza

La cantante ci ha messo del suo prima diffidando il Gf Vip e la sorella a parlare di lei in televisione, poi pubblicando un lungo sfogo su Instagram. " Non parlerò di questo teatrino - ha scritto Elettra Lamborghini sul web - se avessi voluto essere cattiva avrei rilasciato dichiarazioni tempo fa. Invece trovo che andare in tv a mettermi in cattiva luce si irrispettoso e non penso neppure di meritarmelo dopo tutto quello che ho subito... ". Ed è proprio su quest'ultimo punto (con tanto di punti di sospensione a indicare la gravità della cosa) che il popolo dei social network si è scatenato con ipotesi e congetture, alcune delle quali si avvicinerebbero alla verità.

Il "like" sospetto e il video