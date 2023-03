“Mio marito è un furbacchione”. Le rivelazioni di Belen su Stefano De Martino

Belen Rodriguez è spesso al centro del gossip a causa della sua vita privata e certamente, la storia d’amore tra lei e Stefano De Martino è uno di quegli argomenti su cui i riflettori sono sempre puntati. Se poi è la stessa Rodriguez a parlare dell’argomento, la questione si fa ancora più interessante. Infatti, la showgirl ha rilasciato un’intervista a Le Iene Inside, lo spin off del programma di Italia 1 che Belen ha condotto per l’intera edizione, che va in onda la domenica sera. Si tratta di un servizio tutto dedicato all’amore, alla fedeltà e alla monogamia.

Belen sui presunti tradimenti di De Martino

Nel corso degli ultimi anni, più volte si è parlato dei presunti tradimenti dell’ex ballerino di Amici ai danni della conduttrice e le rivelazioni della Rodriguez alle domande della iena Nina Palmieri non lasciano indifferenti. “Tuo marito è birichino?” , ha chiesto la iena. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!” , ha risposto prontamente e piccata la bell’argentina. A quel punto la Palmieri ha chiesto: “E come lo tiene a bada?” e Belen ridendo ha risposto: “Non lo tengo a bada" . Poi da brava iena Nina ha rincarato la dose: “Ma gli spezzi le ossa?” e la Rodriguez, quasi a confermare in maniera velata i tradimenti di De Martino ha risposto: "Gliele ho spezzate più di una volta” .

Le rivelazioni sull’amore

La showgirl argentina ha poi rilasciato altre dichiarazioni sull’amore, fornendo la sua visione circa l’argomento: “L’amore per me è quando riesci ad amare senza avere nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”.

D’altronde la modella non ha mai nascosto di aver sofferto per la storia d'amore con De Martino e, lo scorso gennaio, aveva raccontato al Corriere della Sera: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire”.

La storia tra la Rodriguez e De Martino

Ricordiamo che Belen e Stefano, si sono conosciuti nel 2012 ad Amici; in quel momento erano entrambi impegnati con altre persone: lei con Fabrizio Corona, lui con Emma Marrone. Dopo essersi sposati ad un anno di distanza dal loro primo incontro, nel 2015 è arrivata la prima rottura. È lì che la Rodriguez si è unita ad Andrea Iannone, mentre De Martino ha frequentato la stilista Gilda Ambrosio. Nel 2019 il ritorno di fiamma e la successiva separazione con Belen che ha poi intrapreso una relazione con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì. Il conduttore di Bar Stella nel frattempo avrebbe avuto diversi flirt, ma senza mai ufficializzare nulla. Nel dicembre del 2021, i due poi sono ritornati ufficialmente insieme.