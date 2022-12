Miss Italia 2022: la nuova reginetta è la romana Lavinia Abate

Ha solo 18 anni Lavinia Abate, la nuova Miss Italia incoronata nella finalissima del concorso di bellezza nazionale svoltasi al centro congressi multimediale dell'hotel Crowne Plaza Rome St. Peter's. Una vittoria casalinga, visto che Lavinia Abate è romana e gareggiava con la fascia di miss Lazio.

Lavinia Abate ha sbaragliato la concorrenza superando le altre venti candidate arrivate alla finale capitolina dopo le preselezioni di Fano dei mesi scorsi. La proclamazione ufficiale della nuova Miss Italia è stata fatta nel corso della serata conclusiva condotta da Salvo Sottile. In giuria c'erano nomi importanti del mondo dello spettacolo: Massimo Boldi (presidente di giuria) Fioretta Mari (attrice e insegnante di recitazione) e Francesca Manzini (conduttrice radiofonica).

Lavinia Abate è stata incoronata dalla Miss Italia uscente, Zeudi di Palma, che aveva ricevuto la fascia lo scorso febbraio nella prima edizione post Covid. Si tratta della prima volta in assoluto che due Miss vengono elette nello stesso anno a distanza di dieci mesi l'una dall'altra. Ma chi è la più bella d'Italia eletta nelle scorse ore?

Chi è Lavinia Abate

Lavinia Abate, 18 anni romana, frequenta l'ultimo anno del liceo e ha una grande passione per la danza, che pratica da dodici anni. Il ballo non è l'unico interesse della nuova miss Italia, che studia composizione e canta oltre a creare musica. Non è un caso che il suo sogno sia quello di diventare una cantautrice o una compositrice. Intanto lei prosegue con impegno negli studi e confessa di essere una ragazza sensibile e trasparente. Tipica bellezza mediterranea, Lavinia è riuscita a ottenere la fascia di miss Italia superando momenti molto difficili. Dall'età di cinque anni, infatti, la giovane ha dovuto indossare un busto per problemi alla schiena. Una condizione che l'ha segnata profondamente. Vincendo il concorso Lavinia ha potuto dimostrare che la sua schiena non influisce sul suo aspetto estetico. Per questo, prima della proclamazione ufficiale, a Lavinia è stata data anche la fascia di miss Eleganza, titolo che spettò per prima a Sophia Loren.