Miss Universo, la moda, i tre figli, la lettera di addio: la storia d'amore tra Roberto Cavalli e Eva Maria Duringer

La moda, la creatività, l'amore. La vita di Roberto Cavalli è stata una lunga cavalcata nelle emozioni e la sfera privata si è spesso mescolata a quella professionale. La storia con Eva Maria Düringer nè è la testimonianza. La giovane Miss Austria 1977 fece breccia nel cuore dello stilista toscano ma non fu solo la sua seconda moglie, bensì affiancò Cavalli per oltre trent'anni nella gestione del brand di famiglia.

L'incontro a Miss Universo

Santo Domingo, luglio 1977. L'isola dominicana è teatro del grande concorso di bellezza Miss Universo. Roberto Cavalli è chiamato a partecipare in qualità di giudice dagli organizzatori dell'evento. Tra le finaliste del concorso spicca Eva Maria Duringer, miss Austria, che si classifica seconda dietro alla vincitrice Janelle Commissiong, miss Trinidad e Tobago. Lo stilista fiorentino rimane folgorato dalla bellezza di Eva Maria, ma il rigido regolamento del concorso gli impone di non avere contatti con le partecipanti.

L'invito a Monaco di Baviera

Autunno 1977. Pochi mesi dopo la finale di Miss Universo, impossibilitato a dimenticare Eva Maria, Roberto Cavalli decide di contattarla e di invitarla a una sfilata che sta organizzando a Monaco di Baviera. Eva Maria ha 18 anni mentre lo stilista toscano 37, ma la differenza di età non impedisce alla coppia di iniziare una conoscenza che ben presto si trasforma in amore.

Il matrimonio a Milano

Milano, 1980. Fresco di divorzio dalla prima moglie, Silvana Cavalli, Roberto Cavalli decide di sposare Eva Maria Duringer con una cerimonia civile, che viene celebrata non a Firenze, città dove la famiglia vive e quartier generale della maison Cavalli, bensì nel capoluogo lombardo. Alle nozze sono presenti molti volti noti della moda internazionale e alcune delle modelle più rappresentative del marchio dello stilista fiorentino.

Il sodalizio professionale

L'amore tra Roberto e Eva Maria si trasforma in un vero e proprio sodalizio professionale. Duringer lascia la carriera di modella e miss e inizia collaborare con il marito alla creazione degli abiti e alla realizzazione delle sfilate. " Insieme abbiamo fatto sognare con la nostra moda. "More is more" era il nostro motto e sorprendere ed entusiasmare il nostro obiettivo. Tu eri il cowboy al galoppo. Io dovevo tenere le redini. "Il nostro successo nasce dall’eccesso", lo dicevi sempre. A me spettava il compito di dare sostanza alle tue spavalderie" , racconterà Eva Maria dopo la morte di Roberto Cavalli.

La nascita dei tre figli

Gli anni '80 e '90 non sono solo gli anni del grande successo del marchio di moda di Roberto Cavalli ma sono anche gli anni della famiglia. Dall'amore profondo tra Eva Maria e Roberto nascono infatti i tre figli Daniele (1986), Rachele (1983) e Robert, il minore dei tre. Per lo stilista si tratta di una famiglia allargata, visto che dal precedente matrimonio erano nati Tommaso e Cristiana. La famiglia è lo stimolo per dare nuova linfa al brand, così nel 1998 nasce Just Cavalli, la linea giovane della casa di moda toscana su cui Roberto e Eva Maria puntano molto.

La separazione

L'amore e il lungo sodalizio professionale arrivano al capolinea nel 2014. Cinque anni dopo l'iconica intervista rilasciata a Le Iene e dopo oltre tre decenni vissuti l'uno al fianco dell'altro Roberto Cavalli e la moglie Eva Maria decidono di separarsi. L'addio è consensuale e coincide con una vera e propria rivoluzione nel marchio di moda. Il direttore creativo del gruppo Cavalli, Peter Dundas, lascia il suo ruolo e Cavalli è pronto a dare nuova linfa alla sua azienda.

La lettera di addio

Nonostante il divorzio le strade di Eva Maria e Roberto Cavalli non si sono mai davvero separate. Lo stilista e l'ex moglie sono rimasti legati da un profondo affetto fino alla morte di Cavalli. Proprio per dargli l'ultimo sentito addio l'ex miss Austria dedicò allo stilista una commovente lettera di addio: " Mio caro, abbiamo condiviso insieme 40 anni della nostra vita e ci siamo sempre sostenuti. Tenendoci per mano abbiamo esplorato il mondo, abbiamo conosciuto centinaia di persone, molte delle quali sono rimaste veri amici. Insieme abbiamo fatto sognare con la nostra moda. Io ero timida ma tu mi hai dato il coraggio, e anche se negli ultimi anni il nostro amore è cambiato e non siamo stati più una coppia, il sentimento che mi lega a te è ancora più grande.

Ti ho conosciuto che ero una ragazzina, mi hai insegnato tutto, con te sono diventata madre dei nostri bellissimi tre figli, mi hai spinto a trovare il mio talento e le mie passioni, e insieme abbiamo creato uno stile che rimarrà nella storia. Oggi voglio dirti una cosa che non ti ho mai detto: sonoogni giorno della mia vita di averti incontrato e di essere riuscita a creare insieme a te il nostro mondo".