“La moglie sono io e basta…”. Eleonora Abbagnato attacca ancora Diletta Leotta

Lo scontro a distanza tra Eleonora Abbagnato e Diletta Leotta non intende placarsi. Dopo le accuse della scorsa settimana nei confronti della presentatrice sportiva, la ballerina è tornata sull’episodio di gelosia nei confronti del marito Federico Balzaretti e ha svelato ulteriori retroscena.

Ma facciamo un passo indietro. Ospite nel nuovo show di Alessia Marcuzzi Obbligo o Verità, l’étoile aveva tirato in ballo l’ex collega del marito: "Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa. Gli facevo imitazioni, scenate. Lei gli metteva il sedere in faccia", ha raccontato senza mezzi termini. L’accusa, più o meno velata, era nei confronti proprio della Leotta. La conferma è però poi arrivata direttamente dall’insegnante di danza che, ospite a Storie di donne al bivio nella puntata che verrà trasmessa sabato 19 aprile su Rai 2, ha chiarito la situazione e la verità su Diletta Leotta.

Incalzata da Monica Setta, l’Abbagnato ha spiegato un altro episodio. "Amo mio marito come il primo giorno e sono gelosa. A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare Diletta Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: ‘Piacere sono la moglie’ – ha raccontato l’étoile – Diletta ha quelle curve che io non ho. Ma furono i meme che giravano sul web raffigurando lei e mio marito in love a farmi diventare matta". Che poi ha aggiunto: “Rispetto mio marito, non so usare il modello di cellulare che lui ha e non ho mai pensato di trafugare la password per spiare le sue conversazioni. Mi fido, mi ama come quando ci siamo conosciuti ma stiamo insieme così bene anche perché io sono attentissima a ogni cosa che possa alterare la nostra intesa".

Infine, l’ultima frecciatina alla presentatrice sportiva: "Tra lei e Federico non c’è mai stato altro che lavoro. Ma Diletta è una donna esuberante, sicura del suo fascino e io ho voluto mettere le cose in chiaro immediatamente.".