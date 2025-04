"Il c…in faccia a mio marito": le accuse di Eleonora Abbagnato a Diletta Leotta

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ha saputo trattenere, evidentemente, qualcosa che covava da tempo e che è emersa nel corso del nuovo format tv condotto da Alessia Marcuzzi su Rai Due chiamato "Obbligo o verità": nel corso dell'ultima puntata andata in onda tra gli ospiti in studio c'erano Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti con la ballerina e insegnante di danza di fama mondiale che ha mostrato tutta la sua gelosia nei confronti di Diletta Leotta pur non facendo mai il suo nome.

La gelosia di Abbagnato

Nel corso della trasmissione, per alcuni minuti Balzaretti è stato fatto entrare in una stanza dove non poteva ascoltare le risposte della moglie alle domande della Marcuzzi. " Qual è stata la lite più assurda che avete fatto? ", chiede la conduttrice. L'ex etoile ha risposto che è stato a causa della sua gelosia. " Quando lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa ". Un piccolo momento di sorriso e l'argomento entra nel vivo. " Gli hai fatto una scenata? ", incalza la Marcuzzi, e la Abbagnato a quel punto si lascia andare ma sempre con il sorriso sulle labbra. " Imitazioni e scenate, si".

Le accuse alla Leotta

Ospite in studio c'è Adriano Panatta che si dimostra subito molto curioso di sapere qual è il nome "dell'altra". " Gli metteva il culo in faccia, scusa eh ", entra improvvisamente a gamba tesa la Abbagnato facendosi più seria. " Non ho le sue forme purtroppo ". A un certo punto indica l'attore comico Maurizio Lastrico. " Tu lo sai ", esclama la ballerina ricevendo un gesto d'assenso perché Lastrico è un appassionato delle partite di calcio. " Siete tutti innamorati ", aggiunge ancora Abbagnato. A un certo punto Alessia Marcuzzi, con un viso tra il perplesso e l'incredulo, domanda: " Ma è Diletta Leotta? ", ma dopo alcuni istanti di silenzio non riceve nessuna risposta e aggiunge. " L'ho detto perché tu hai affermato 'siete tutti innamorati '".

Abbagnato si limita a sorridere ma non dice mai espressamente il nome della bella conduttrice catanese di Dazn. " Non mi guardate con questa faccia così, è lei o no? Non lo so sul serio ", chiede perplessa la Marcuzzi. " Forse sì, forse no ", è l'unica cosa che si limita a dire Eleonora Abbagnato incalzata dalla conduttrice ma il riferimento è molto chiaro.

Adesso vorrei sapere pure l'imitazione di Eleonora di Diletta ma non andiamo avanti senno poi diventa...La conosco pure Diletta, vabbè basta

", conclude la conduttrice per interrompere un argomento che poteva farsi ancora più spinoso e delicato.