La proposta a Venezia, la crisi dopo un anno: cosa succede tra Sophie Codegoni e Ale Basciano

Esattamente un anno fa Alessandro Basciano si inginocchiava sul red carpet della mostra del cinema di Venezia per chiedere la mano a Sophie Codegoni. Ma oggi, dodici mesi dopo, i Basciagoni - come li hanno ribattezzati i fan - sembrano essere sul punto di dirsi addio. Da giorni sul web si vocifera che la coppia nata nella casa del Grande fratello vip 2022 stia vivendo un momento di forte crisi. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha smesso di seguire la fidanzata su Instagram e lei ha scelto di non condividere più foto e video insieme. Dopo i rumor, però, sono arrivate le prime notizie ufficiali.

Sophie e Alessandro si sono lasciati?

"Fonti vicine alla coppia ci hanno rivelato che Sophie e Alessandro avrebbero concluso definitivamente la loro relazione e la notizia pare più che certa" , ha riferito nelle scorse ore Novella 2000, anticipando la notizia della rottura tra i Basciagoni. Secondo la rivista di gossip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sarebbero lasciati e l'annuncio ufficiale sarebbe questione di ore. Come era prevedibile, la rivelazione ha creato scompiglio sul web e non solo perché la coppia è molto amata e seguita dal pubblico. Di mezzo c'è anche la figlia della coppia, Celine, nata lo scorso maggio. La gravidanza non era stata cercata da Sophie e Alessandro, ma l'arrivo della bambina sembrava avere rafforzato un legame instabile: " Non siamo la famiglia del Mulino bianco, ci sono duemila litigi in casa. Ma quando una coppia è vera, è anche giusto scontrarsi ".

L'annuncio di Sophie