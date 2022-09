Il red carpet, la proposta di nozze e le polemiche: cosa è successo a Sophie Codegoni

Gli influencer alla Mostra del cinema di Venezia non sono visti di buon occhio. Se poi ci aggiungi i gesti a sorpresa, che poco hanno a che fare con la cinematografia, allora la polemica è servita. Come quella che sta coinvolgendo da ore due ex concorrenti del Grande fratello vip 5: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La proposta di matrimonio scodellata sul tappeto rosso di Venezia non è affatto piaciuta al pubblico, che li ha duramente criticati.

" Cafonata" e "trash " sono stati i termini più utilizzati dal popolo dei social per commentare la proposta, che l'ex gieffino Alessandro Basciano ha fatto alla compagna, volto noto di Uomini e donne, conosciuta durante il reality lo scorso febbraio. La coppia sta insieme da sei mesi ma sembra voler bruciare le tappe con la promessa di convolare presto a nozze. Già, perché Sophie Codegoni ha detto "sì" davanti ai flash dei fotografi, quando Basciano si è inginocchiato a sorpresa davanti a lei, mostrandole un anello con diamante. Dopo l'iniziale sorpresa - che qualcuno ha messo addirittura in dubbio - l'ex gieffina ha baciato il fidanzato a suggellare la promessa.