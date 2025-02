Morgan attacca Sanremo: "Cantanti insopportabili"

Ascolta ora 00:00 00:00

Morgan torna a far parlare di sé e lo fa attaccando il Festival di Sanremo, coi toni e la supponenza che ormai fanno parte del suo personaggio pubblico e che il cantante sfrutta a suo piacimento. Toni che molto spesso gli sono costati cari, come nel caso della sua presenza a X-Factor in qualità di giudice. Esperienza che si è interrotta prima dei tempi stabiliti a causa del suo atteggiamento nei confronti degli altri giudici e, soprattutto, dell'allora conduttrice Francesca Michielin, che ha costretto Sky a rescindere il contratto e a licenziare Morgan. Anche lo stesso Festival di Sanremo ricorda Morgan come un artista in qualche modo inaffidabile, difficile da imbrigliare e determinato a fare di testa sua, a qualunque costo. È rimasta - e probabilmente rimarrà per sempre - nella storia l'esibizione di Morgan e Bugo al Festival di Sanremo del 2020, quando il primo ha modificato il testo del brano, riempiendolo di insulti ai danni del secondo e di fatto costringendo Bugo ad abbandonare il palco, con successiva eliminazione della canzone dalla competizione.

I rapporti di Morgan con il festival della canzone italiana continuano a essere burrascosi e lo dimostra la storia che il cantante milanese - all'anagrafe Marco Castoldi - ha condiviso sul suo account social, dove ha attaccato la settantacinquesima edizione del festival, non salvando praticamente niente e nessuno. Mentre Carlo Conti continua a registrare ascolti che non fanno affatto rimpiangere Amadeus, Morgan prende di mira i cantanti e la musica, sparando a zero su quasi ogni elemento della kermesse sanremese. Quasi stesse svolgendo un tema, con una punteggiatura un po' claudicante, il cantante ha scritto la parola Sanremo, seguita dai due punti, per aprire poi le porte alla sua invettiva in cui scrive: "Mi fa davvero schifo. Insopportabili i cantanti. Zero originalità. Zero autenticità. Le canzoni una più orrenda dell'altra musicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti e mia figlia di quattro anni che strimpella al toy piano a confronto di Sanremo è Stockhausen."

L'unica luce in fondo a questo tunnel oscuro descritto dal cantante dei Bluvertigo è rappresentata dagli ospiti musicali che saliranno questa sera sul palco dell'Aristont, per poi prendersene il merito: "l'unica cosa decente è una mia idea" scrive " invitare i Duran".

Piccola nota a margine, quest'anno a Sanremo partecipa anche la stessa Francesca Michielin, che ai tempi di X-Factor fu responsabile di una gaffe su Ivan Graziani che Morgan non le ha mai davvero perdonato e che di fatto è stata la miccia che portò poi al licenziamento del giudice in corso d'opera.