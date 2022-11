Morta Irene Cara: è stata la voce di Fame e What a Feeling

È morta nella sua casa in Florida all'età di 63 anni la cantante e attrice statunitense Irene Cara, pseudonimo di Irene Cara Escalera. Indimenticabile voce e volto di intramontabili hit come Fame e What a feeling dei musical Saranno Famosi e Flashdance.

Nata nel Bronx newyorkese nel 1959, Irene Cara studia musica, ballo e recitazione fin da piccola. Inizia a lavorare in teatro e in tv fin dagli anni '70 in trasmissioni televisive di lingua spagnola. Il suo esordio ufficiale arriva a vent'anni nella serie tv Radici - Le Nuove generazioni, prodotta da Marlon Brando. Diventa una vera e propria star nel primo anno della decade successiva quando viene chiamata per il musical Saranno Famosi anche grazie al brano da lei interpretato Fame. La canzone le varrà un Golden Globe e un successo planetario al suo personaggio: Coco Hernandez, aspirante cantante e ballerina. Irene Cara vincerà anche un premio Oscar per la miglior canzone originale nel 1984 con Flashdance, film con Jennifer Beals. Continuerà a recitare al cinema, in teatro e in televisione negli anni novanta ma non raggiungerà più il successo dei primi anni della sua carriera.