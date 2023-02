Addio a Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi

Lucia Zagaria, 85 anni, moglie di Lino Banfi, è morta questa mattina. L'annuncio è stato dato dalla figlia della coppia, l'attrice Rosanna Banfi, tramite un post sui social. La donna soffriva da tempo di Alzheimer e da anni non si mostrava più in televisione. Più di una volta suo marito, durante le intervista, si è commosso parlando del loro grande amore e delle difficoltà legate a questa malattia. Banfi e sua moglie sono stati legati per oltre 70 anni: il loro è stato un amore totalizzante, quasi unico nel mondo dello spettacolo, che è stato più forte di qualunque difficoltà e di qualsiasi ostacolo.

" Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio ", ha scritto Rosanna Banfi, pubblicando uno scatto in bianco e nero di sua madre da giovane mentre mangia un gelato. Un messaggio semplice ma di grande impatto, che ha rapidamente fatto il giro del web raccogliendo tantissimi messaggi di commozione e di cordoglio da parte di persone comuni e non. Negli ultimi anni, la famiglia di Lino Banfi è stata duramente messa alla prova dalla vita. Oltre alla malattia che aveva colpito la signora Lucia, infatti, hanno dovuto fare fronte comune anche per superare il momento difficile dell'attrice, colpita da un tumore al seno, dal quale fortunatamente è riuscita a guarire.

L'attore ha sempre dato grande importanza alla famiglia e alla sua coesione. L'amore con sua moglie è stato un legame fortissimo, che ha caratterizzato gran parte della loro vita. Dopo aver passato un'intera esistenza con una persona, l'idea di poter iniziare a vivere senza di lei è talmente difficile da accettare che, solo pochi mesi fa, aveva fatto scalpore e tenerezza la lettera aperta che Lino Banfi ha scritto a sua moglie, pubblicata sul settimanale Intimità, con la quale l'attore rivelava quale fosse il suo desiderio più profondo. " Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita ", scriveva Banfi.