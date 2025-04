Morto Andrea Savorelli, l'attore de "Il Paradiso delle Signore" aveva 30 anni

Instagram

Lutto nel mondo della recitazione: è morto Andrea Savorelli, giovane attore conosciuto per il ruolo di Pietro Conti nella serie “Il Paradiso delle Signore”. L’annuncio della scomparsa – risalente a un mese fa – è stato dato dalla sorella Alessandra in un commovente post su Instagram: “Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”.

Negli ultimi giorni si erano moltiplicate le voci sulla scomparsa di Savorelli, ma non erano arrivate né conferme né smentite. Nel salutare il 30enne, apprezzato anche in “Doc – Nelle tue mani”, la sorella ha condiviso una serie di foto e di scambi di messaggi, accompagnati da una citazione di Henry Scott: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora”. Tanti gli omaggi comparsi in rete nelle ultime ore, tra questi quello del calciatore del Liverpool Federico Chiesa: "Riposa in pace Andrea, ci mancherai".

Come evidenziato da Quotidiano, Savorelli aveva rivelato di essere vittima di una patologia grave del sangue. A ottobre l’annuncio di una pausa per dedicarsi alle cure: “Avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cuore e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico, ma tra breve non mi vedrete più in onda”.

scomparsa di Savorelli segue di qualche giorno quella della morte di un altro volto di spicco de “Il Paradiso delle Signore”, ossia Pietro Genuardi , che si è spento il 14 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore del sangue.