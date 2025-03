Addio a Pietro Genuardi. L'ultimo saluto della moglie: "Quando arrivi lassù, dimmi se sei felice"

Ascolta ora 00:00 00:00

A due settimane di distanza dai funerali di Eleonora Giorgi la Chiesa degli Artisti a Roma ha accolto la salma di un altro amatissimo attore, Pietro Genuardi. Gli amici, i familiari e i colleghi del mondo dello spettacolo si sono dati appuntamento davanti alla Basilica di Santa Maria in Montesanto per dare l'ultimo saluto all'attore, scomparso lo scorso 14 marzo a causa di una grave malattia del sangue.

Gli ultimi mesi di vita

Pietro Genuardi era diventato famoso grazie ai ruoli in fiction di successo come "CentoVetrine", "Vivere" e "Il Paradiso delle signore" ed era molto conosciuto e apprezzato nell'ambiente televisivo e cinematografico italiano. Lo scorso ottobre aveva annunciato di essere gravemente malato - una malattia del sangue - e per questo aveva lasciato il set de "Il paradiso delle Signore". A dicembre, dopo due cicli di cure, era tornato sui social e aveva rassicurato i suoi fan: " Dopo il secondo ciclo di terapie e totale remissione dei blasti sono attualmente sano. Ora dovrò attendere il trapianto di midollo ". Dopo quel post, però, l'attore non aveva più dato notizie di sè, fino al tragico annuncio della morte.

Il funerale a Roma

Subito dopo l'annuncio della morte la famiglia ha dato notizie del funerale e di una delle ultime richieste avanzate dall'attore, che era conosciuto per essere una persona solare e molto disponibile. " A tutti gli amici che vorranno dare il loro saluto a Pietro, ci vediamo martedì 18 marzo, alle ore 14,30 ", aveva scritto la famiglia in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. " Portate i vostri sorrisi più luminosi ", è stata l'ultima volontà di Genuardi nel giorno delle sue esequie. "Lui avrebbe voluto che noi fossimo gioiosi, felici" , ha detto in chiesa la moglie Linda. Alla cerimonia funebre erano presenti molti degli attori con i quali aveva lavorato e che a lui erano legati da una profonda amicizia. Da Anna Safroncik a Danilo Brugia, da Rita Dalla Chiesa a Alex Belli e ancora Alessandro Tersigni e Flavio Montruccio.

Il toccante messaggio della moglie

In tanti hanno voluto rendere omaggio a Genuardi con un messaggio, il più toccante è stato quello della moglie Linda Ascierto. "Ciao amore mio, questa notte sarà difficile e lunga. Ti ho cercato poco fa, ho chiamato il tuo nome e ho anche urlato Amooo ma... chissà perché non senti. Sordo come una campana! Sarai impegnato ad indossare il tuo abito verde petrolio, la tua camicia bianca, i calzini a righe e i tuoi gemelli.

"Domani partirai per questo viaggio assurdo di cui a volte mi avevi parlato ma che non avevi organizzato ancora bene. Ti mancavano un sacco di cose... Ma sono certa che tu non avrai problemi perché quello che importa non è il viaggio in sè ma la destinazione. Quando arrivi, dimmi come va... dimmi se sei felice"

Sarai impegnato a mettere la cera al tuo ciuffo ribelle e a girare in su le punte dei tuoi baffi mentre mi chiedi: "Come sto?", ha scritto su Instagram la donna, proseguendo: