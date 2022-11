Morto Clarence Gilyard, indimenticabile protagonista di “Die Hard”

Clarence Gilyard Jr è morto a 66 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Gli amanti del cinema lo ricordano per aver interpretato ruoli importanti nel film "Die Hard - Trappola di cristallo" e nei telefilm "Walker, Texas Ranger" e "Matlock". Non sono stati forniti molti dettagli sulla sua scomparsa e il comunicato è stato diramato dall'Università del Nevada, con sede a Las Vegas, dove Gilyard era dal 2006 professore di cinema e teatro presso il College of Fine Arts.

Nato come Clarence Darnell Gilyard Jr. il 25 dicembre 1955 a Moses Lake, nello Stato di Washington, era figlio di un ufficiale della U.S. Air Force. Dopo le scuole superiori, convinto dal padre, era entrato nell'accademia dell'aeronautica militare, una carriera che non aveva mai sentito realmente sua, tanto che dopo un anno decise che la sua strada sarebbe stata quella di attore e si iscrisse a un corso di recitazione. Il suo debutto televisivo è datato 1981 con un piccolo ruolo nella serie tv "Il mio amico Arnold", a cui ne seguirono numerosi altri, come in "Riptide", "Simon & Simon" e "L'albero delle mele". Negli anni Novanta ha lasciato tutti i progetti per dedicarsi alla saga di Walker, Texas Ranger che gli ha regalato una popolarità straordinaria. Ha partecipato anche al film per la tv "Walker, Texas Ranger: Processo infuocato" con un piccolo cameo.

La sua è stata una carriera incredibilmente ricca di ruoli importanti, che l'ha portato a farsi amare dal grande pubblico. Non sarebbe potuto essere diversamente per una carriera lunga quasi cinque decenni che l'ha visto protagonista non solo al cinema e in tv ma anche a teatro. Tra le altre cose, ha interpretato Theo, il presuntuoso hacker informatico di Hans Gruber (Alan Rickman) nel film "Die Hard - Trappola di cristallo" (1988) del regista John McTiernan, che segnò soprattutto l'avvio della grande carriera di Bruce Willis. Ma Gilyard è stato un volto familiare anche della televisione, prima per aver interpretato l'investigatore privato Conrad McMasters nel legal drama "Matlock" e poi, in un ruolo che ha segnato la sua carriera, quello del ranger James Trivette nella lunga serie "Walker, Texas Ranger".