Addio a Gerald Fried, il compositore delle musiche di Star Trek

Il grande compositore Gerald Fried, vincitore di un Emmy per il suo lavoro sul primo episodio di Radici e candidato all'Oscar per il documentario: Anche gli uccelli e le api lo fanno, è morto venerdì 17 febbraio per una polmonite all’ospedale St. Vincent di Bridgeport, nel Connecticut, all’età di 95 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Anita Hall al The Hollywood Reporter. Compositore prolifico, nella lunga carriera durata oltre 60 anni, sue le colonna sonora di oltre 40 film e di inumerevoli episodi di serie tv.

Era nato nel Bronx, il 13 febbraio 1928, grande appassionato di musica, aveva frequentato la High School of Music and Art di New York. Ma non solo, aveva studiato oboe alla prestigiosa Juilliard School of Music e, dal 1948 al 1956, è stato primo oboista con la Dallas Symphony, poi nella Pittsburgh Symphony e la New York's Little Orchestra. Nel 1957 si trasferì a Los Angeles e per una stagione lavorò con la Los Angeles Philharmonic. Dal 1958 iniziò la sua prolifica carriera di compositore televisivo e cinematografico, senza mai abbandonare la sua grande passione per l'oboe.

Tra le serie tv più famose che hanno goduto della sua musica c'è Star Trek, di cui ha composto la colonna sonora di cinque episodi, tra cui il più famoso Spock-in-heat - Amok Time, della famosa battaglia vulcaniana, che venne poi utilizzata anche come parodia in alcuni episodi dei Simpson e nel film Antennista, ma anche per altri 18 episodi della serie. Oltre a Star Trek molte altre serie televisive, come L’Isola di Gilligan, Mission Impossible, Flamingo Road e Dynasty.

Le musiche per Kubrick

Negl anni '50 l'incontro con il regista Stanley Kubrick su un campo da baseball nel Bronx, fu molto prolifico per lui, che realizzò le musiche dei primi quattro lungometraggi del regista: Paura e desiderio del 1953, Il bacio dell’assassino del 1955, Rapina a mano armata (1956) e Orizzonti di gloria di (1957). Molte anche le colonne sonore per il cinema, dei classici di Roger Corman come La legge del mitra (1958), The Cry Baby Killer (1958) e La vita di un gangster (1959). Ha inoltre collaborato con i registi Larry Peerce per La dura legge (1964) e The Bell Jar (1979), nonché con Robert Aldrich per L’assassinio di Sister George (1968), La terza fossa (1969), Non è più tempo di eroi (1970) e Grissom Gang - Niente orchidee per Miss Blandish (1971).

Il suo ultimo lavoro cinematografico nel 2020, nella parodia del film Unbelievable!!!!! un cameo di molte star di Star Trek tra cui Nichelle Nichols, Walter Koenig e Michael Dorn. Noto anche per la sua collaborazione con Quincy Jones nella colonna sonora vincitrice dell'Emmy Award per la miniserie del 1977 Radici . Fried era un forte sostenitore della lotta contro l'AIDS dopo la morte di suo figlio Zack a soli 5 anni. Nato prematuro con gravi problemi di salute, Zack aveva ricevuto 27 trasfusioni di sangue, una o più delle quali si era rivelata contaminata dall'HIV. La famiglia Fried aveva realizzato una linea di magliette con i disegni del piccolo, i cui proventi erano andati alla lotta per l'AIDS. Il compositore lascia la moglie Anita, quattro figli, sei nipoti e tre pronipoti.