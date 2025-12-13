Morto Peter Greene. Addio allo Zed di "Pulp Fiction"

Lutto nel mondo del cinema: Peter Greene è morto a 60 anni. Il suo corpo dell’attore statunitense è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione nel Lower East Side di New York. La notizia è stata confermata dal suo manager Gregg Edwards ai microfoni del New York Post.

Secondo quanto riferito dalle autorità, Greene è stato rinvenuto privo di sensi nel suo appartamento di Clinton Street intorno alle 15.25 ed è stato dichiarato morto sul posto. Al momento la polizia non ritiene che vi siano elementi riconducibili a ipotesi dolose: le cause del decesso saranno stabilite dal medico legale. “Era una persona straordinaria, uno dei più grandi attori della nostra generazione. Aveva un cuore enorme. Mi mancherà profondamente. Era un grande amico” ha dichiarato il manager Edwards, al suo fianco da oltre dieci anni.

Greene era noto soprattutto per ruoli di antagonista. Il pubblico lo ricorda in particolare per l’interpretazione di Zed, la guardia giurata in “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino, e per il personaggio di Dorian Tyrell in “The Mask”, accanto a Jim Carrey e Cameron Diaz. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in “I soliti sospetti”, “Laws of Gravity”, “Clean”, “Shaven”, “Blue Streak” e “Training Day”, arrivando a collezionare circa 95 titoli tra cinema e televisione.

Nato a Montclair, nel New Jersey, Greene lasciò la casa di famiglia a 15 anni e visse per un periodo per le strade di New York, affrontando problemi legati alla tossicodipendenza e allo spaccio. Dopo un tentativo di suicidio nel marzo 1996, intraprese un percorso per curare la sua dipendenza.

Al momento della scomparsa, l’attore stava per iniziare le riprese di un thriller indipendente, “Mascots”, nel quale avrebbe recitato insieme a Mickey Rourke. Avrebbe dovuto recitare anche in "State of Confusion", un poliziesco scritto e diretto da E.B. Hughes.