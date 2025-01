Morto suicida Francisco San Martin. L'attore di "Beautiful" aveva 39 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Lutto nel mondo della tv americana per la prematura scomparsa di Francisco San Martin. L'attore, 39 anni, noto al grande pubblico per avere recitato nelle soap "Il tempo della nostra vita" e "Beautiful", è stato trovato morto nella sua villa di Los Angeles. Il corpo senza vita di Martin è stato scoperto da un parente della vittima lo scorso 16 gennaio, ma la notizia del decesso è arrivata solo nelle scorse ore, quando è stata resa nota la causa della morte. Secondo quanto rivelato da LA News l'ufficio del coroner della contea di Los Angeles ha confermato che si tratta di suicidio per impiccagione.

L'attore era nato a Maiorca il 27 agosto 1985 e aveva esordito giovanissimo in teatro e sulla tv spagnola. Agli inizi degli anni 2000 si era trasferito a Hollywood ed era diventato un volto noto della tv americana per avere recitato nella popolare soap "Il tempo della nostra vita". Francisco San Martin era apparso in numerosi episodi della celebre serie tra il 2010 e il 2011 nel ruolo di Dario Hernandez, ma aveva anche recitato in "Beautiful" nel 2017 per sedici puntate, rivestendo il ruolo del giardiniere di casa Forrester Mateo finito nelle trame della "cattiva" Sheila Carter Sharpe. Negli ultimi anni aveva recitato anche nella telenovela "Jane the Virgin" al fianco di Gina Rodriguez come protagonista della terza e della quarta stagione. Al momento risultano sconosciute le motivazioni che hanno spinto l'attore a compiere il gesto estremo. La famiglia San Martin si è chiusa in un doloroso silenzio e nessuno ha parlato degli ultimi giorni vissuti dall'attore prima del suicidio.

Subito dopo la diffusione della notizia i fan si sono stretti attorno alla famiglia di Francisco San Martin e molti colleghi, attori che hanno lavorato al suo fianco negli anni, hanno voluto salutarlo sui social.

Pepe, cosa posso dire se non che ti amo e riposa in pace, amico mio. Ti voglio tanto bene, avrei voluto dirtelo di più"

Tra questi c'è, co-protagonista insieme a San Martini nella soap "Il tempo della nostra vita", che ha reso omaggio a Francisco tramite il suo account Instagram. ", ha scritto l'attrice condividendo sui social un'immagine insieme all'attore.