"Potrebbe non esserci a Venezia". Ecco cosa sta succedendo a George Clooney

Tappeto rosso a rischio per George Clooney, che l'altro non si è presentato alla conferenza stampa organizzata per il film Jay Kelly di Noah Baumbach che partecipa alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia. L'assenza del celebre attore ha destato non poca preoccupazione, dato che si tratta di una delle personalità più attese della kermesse.

Stando alle informazioni trapelate sino ad ora, Clooney sarebbe stato assente per problemi di salute. Il divo di Hollywood è alle prese con una brutta forma di sinusite che gli avrebbe impedito di prendere parte alla conferenza, tenutasi l'altro ieri. La delusione per chi si aspettava di veder comparire il celebre attore è stata tanta. A fornire per prima qualche informazione è stata la stessa moderatrice dell'incontro con la stampa, che ha dichiarato: "Come forse sapete George Clooney purtroppo non c'è. Ha una forte sinusite. È molto dispiaciuto e spera comunque di poter partecipare al tappeto rosso dopo le 21" . Noah Baumbach ha subito scherzato sulla situazione. " Anche i grandi divi si ammalano" , ha commentato.

Aldo Barbera, direttore della Mostra, ha poi parlato con l'AdnKronos, fornendo qualche precisazione. " L'ufficio stampa di George Clooney mi ha assicurato che sarà sul tappeto rosso. Spero in buone condizioni…" . La speranza, dunque, è che tutto si risolvi con un rapido miglioramento.

Attualmente l'attore di Hollywood alloggia al Belmond Hotel Cipriani, sull'isola della Giudecca. Con lui si trova la moglie Amal Alamuddin. L'attore sta seguendo delle cure perché lo scopo è ovviamente quello di esserci per il red carpet.

Venezia è una città speciale per Clooney e la moglie, avendo fatto da cornice a molti loro momenti. Il più importante, ovviamente, è il loro matrimonio.

I due si sono sposati nel 2014, ed è fra le strade della città lagunare che i due hanno fatto la loro prima uscita pubblica con i gemelli Ella e Alexander. La coppia ha raggiunto Venezia non solo per la Mostra, ma anche per trascorrere alcune piacevoli giornate in una delle perle italiane.