Un incidente stradale: morta a 21 anni la cantante star dei social

A causa di un tragico incidente stradale è morta all'età di 21 anni la cantante Anaïs Robin, divenuta famosa in particolar modo per i suoi video su TikTok, dove poteva contare su oltre mezzo milione di follower. L'improvvisa scomparsa della giovane francese ha gettato nello sconforto i suoi fan, che hanno preso d'assalto i profili social della 21enne per lasciare un messaggio di cordoglio.

La cantante, che aveva acquisito notorietà rapidamente soprattutto negli ultimi mesi, è deceduta a seguito di un sinistro avvenuto mentre si trovava al volante della propria autovettura in una località nel Nord della Francia, come confermato in una nota ufficiale dal suo entourage.

"È con enorma tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra artista Anais Robin, avvenuta in modo tragico a seguito di un incidente stradale verificatosi durante la notte dello scorso sabato nel nord della Francia" , si legge nel comunicato, scritto in bianco su sfondo nero per il lutto. "Anaïs era una persona amata e apprezzata da tutti coloro che hanno avuto il grande privilegio di conoscerla" , prosegue la nota.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, e in particolar modo dal portale online France Bleu Nord, la tiktoker si trovava da sola in quel momento: al volante della propria auto, intorno alle 4 del mattino, Anaïs Robin si sarebbe schiantata contro un grosso albero e a nulla sarebbero valsi i tentativi di rianimazione praticati dal personale medico intervenuto sul luogo del sinistro unitamente ad alcune pattuglie dei vigili del fuoco. La procura di Lille ha aperto un'inchiesta per far luce sulla tragedia, chiedendo di effettuare delle analisi tossicilogiche sulla salma della giovane.

"Il suo sorriso radioso, la sua gentilezza e la sua voce rimarranno impressi per sempre nei nostri cuori" , si legge ancora nel comunicato. "In questi momenti difficili, esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Condividiamo il vostro dolore e vi offriamo tutto il nostro supporto durante questa difficile prova" . "Per ora possiamo solo onorare la memoria di Anaïs e ricordare con affetto i preziosi momenti trascorsi con lei in studio, durante le riprese… Riposa in pace, Anais. Rimarrai per sempre nei nostri cuori" , conclude la nota.

Artista in ascesa sui social specialmente grazie ai video in cui cantava su TikTok, la 21enne ha pubblicato su YouTube il video del suo singolo "Un autre", in grado di riscuotere un enorme successo fin dal momento della sua diffusione nel luglio del 2023, raggiungendo oltre 2 milioni di visualizzazioni.