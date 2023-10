Muore a 38 anni Tabby Brown, la modella di Playboy ex fidanzata di Mario Balotelli

Si è spenta tragicamente all’età di 38 anni Tabby Brown. A darne il triste annuncio è stato proprio l’ex manager della ragazza che ha comunicato al tabloid inglese The Sun la scomparsa, tuttavia, senza aggiungere dettagli in più sulle cause che l’avrebbero portata alla morte.

Chi era Tabby Brown

La modella, nata nel Sud di Londra, ha posato per Cosmopolitan ed ELLE, ha lavorato per Playboy ed ha anche recitato in The Bachelor di Channel 5. Conosciuta anche nel mondo dell’advertising, ha prestato il suo volto alle pubblicità Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx. Nota a molti per essere stata l’ex compagna dei calciatori Raheem Sterling e Mario Balotelli. Proprio quest’ultimo, infatti, dopo aver detto addio al suo storico agente Mino Raiola poco più di un anno fa, adesso è colpito dal lutto dell’ex fidanzata Tabby Brown con la quale ha avuto una storia di circa 7 mesi.

Il dolore degli amici e dei fan

In moltissimi sono rimasti decisamente sconvolti dalla notizia della morte della giovane; in particolare, la sua pagina Instagram è stata inondata da messaggi di amici e fan che hanno voluto manifestare il loro affetto: “Sono sinceramente scioccato e rattristato che tu non ci sia più. Riposa nella pace eterna Tabby” , ha scritto un utente. “Che luce eri, il tuo esterno corrispondeva al tuo interno, così bello” , ha scritto NayNay. Vas J Morgan, direttore creativo dell'azienda di abbigliamento per il tempo libero Sosala, ha invece affermato: “Il mio cuore è spezzato” . E ancora si legge: “Con il cuore spezzato. Un vero angelo - ti amo - che ti manda amore e luce durante la transizione x” .

La storia con Mario Balotelli

Era il 2011 quando l’attaccante italiano aveva conosciuto in una discoteca Tabby Brown; dopo averla incontrata, Balotelli decise di aggiungerla come amica su Facebook sino a convincerla ad uscire con lui. I due si frequentarono per 7 mesi: “Mi sono davvero innamorata di Mario, contro il mio miglior giudizio” , aveva detto la modella in un’intervista al Mirror nel 2013. “Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi ‘lei è solo un’amica’” .