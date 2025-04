La musica, il teatro, Giorgio Strehler. Milva, la morte e le polemiche sul vaccino

Ascolta ora 00:00 00:00

Maria Ilva Biolcati, "La Rossa", la "Pantera di Goro": comunque la si chiamasse per tutti era Milva, indimenticabile interprete della musica italiana degli anni '60, '70 e '80. Grazie alla sua voce, capace di spaziare tra generi diversi, Milva riuscì ad arrivare al successo con brani come "Flamenco Rock", "La filanda", "Una storia così", "Alexanderplatz", imponendosi sulla scena italiana e internazionale. Habitué del Festival di Sanremo, al quale partecipò ben quindici volte, l'artista di Goro ha collezionato più di un record con 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 173 dischi realizzati tra album in studio, raccolte e live e tantissime collaborazioni con artisti del calibro di Battiato, Astor Piazzolla, Jannacci e Al Bano. Numeri che raccontano di una carriera e di un successo che ha attraversato il tempo.

Milva e Giorgio Strehler

La collaborazione tra Milva e Giorgio Strehler rappresenta uno degli incontri artistici più significativi nella storia del teatro e della musica italiana. I due artisti seppero fondere le loro capacità per creare spettacoli che avvicinarono il pubblico al teatro musicale con una profondità e una raffinatezza, che pochi altri sono riusciti a eguagliare. Fu grazie a un incontro quasi casuale a un provino negli anni '60 che Milva e Strehler unirono le loro strade e la loro intesa artistica si manifestò sul palco con opere come "Io, Bertolt Brecht", "Non sempre splende la luna" e "L'Opera da tre soldi", in cui Milva interpretava il ruolo di Jenny delle Spelonche. Per Strehler Milva fu una musa, per lei invece il loro fu un amore intellettuale e di lui, nella sua biografia, disse: " Anche se non abbiamo mai avuto una storia sentimentale, questo individuo mi toglieva la pelle di dosso" .

Il vaccino e la morte

Cinquant'anni dopo l'uscita del suo primo album, nel 2010 Milva decise di ritirarsi dalla scena pubblica. " Dato qualche sbalzo di pressione, una sciatalgia a volte assai dolorosa, qualche affanno metabolico; e, soprattutto, dati gli inevitabili veli che l'età dispiega sia sulle corde vocali sia sulla prontezza di riflessi, l'energia e la capacità di resistenza e di fatica, ho deciso di abbandonare definitivamente le scene e fare un passo indietro ", dichiarò l'artista salvo poi tornare in pubblico saltuariamente fino al 2013. In quell'anno la Pantera di Goro si ritirò nella sua casa per curarsi da una malattia neurodegenerativa che l'aveva colpita duramente, facendole perdere progressivamente l'uso delle gambe e la memoria.

In quanto "fragile" nel 2020, a 80 anni, Milva si sottopose allaper il Covid ma la morte, avvenuta pochi mesi dopo, scatenò un'ondata di odio sui suoi canali social da parte dei novax, che rovinarono anche un momento di doloroso lutto nazionale.