Napoli, il no alle nozze e l'addio: la storia d'amore tra Laetitia Casta e Stefano Accorsi

Un matrimonio, quattro figli e un curriculum cinematografico e televisivo di tutto rispetto. A 46 anni - compiuti proprio oggi - Laetitia Casta può dire di avere vissuto più di una vita tra amori intensi, progetti lavorativi importanti e tante copertine. Nel nostro paese la modella e attrice francese ha vissuto il suo periodo d'oro tra il 2005 o il 2014, gli anni in cui visse anche una delle relazioni amorose più importanti della sua vita: quella con Stefano Accorsi.

L'inizio della relazione

È il 2003. Stefano Accorsi ha da poco lasciato l'ultima fidanzata, Giovanna Mezzogiorno. L'attore è appena stato scritturato da Michele Placido per il film "Ovunque sei" e vive un momento di grande popolarità grazie al successo di pellicole come "L'ultimo bacio", "Le fate ignoranti" e "Il giovane Casanova". Anche Laetitia Casta vive un momento d'oro in Francia dove gira diverse pellicole per il cinema. Anche gli italiani, però, la apprezzano e grazie alla co-conduzione del festival di Sanremo del 1999 viene scelta per recitare nella fiction dei fratelli Taviani - "Luisa Sanfelice" - ottenendo il ruolo di protagonista. Laetitia si trasferisce a Napoli per le riprese e qui incontra un vecchio amico, Stefano Accorsi, conosciuto anni prima a Parigi, quando l'attore si era trasferito nella capitale francese per imparare la lingua. Tra loro il feeling è immediato e i due vengono paparazzati dai fotografi della rivista Grand Hotel, che parla già di un coinvolgimento sentimentale tra i due.

L'amore diviso tra Francia e Italia

Laetitia e Stefano escono allo scoperto ma la relazione, almeno inizialmente, è a distanza. Lui è impegnato nelle riprese di "Provincia meccani" e "Romanzo Criminale", mentre la modella francese, che ha una figlia nata dalla precedente relazione, si divide tra Parigi e l'Italia dove è protagonista di alcune pubblicità. Accorsi e Casta riescono comunque a vivere la loro relazione alla luce del sole, attirando l'attenzione della stampa italiana che dedica loro copertine e articoli. Nel 2005 Laetitia ha una nuova grande opportunità e entra nel cast di "Le Grand Appartement" così Stefano decide di trasferirsi in Francia, a Parigi, e inizia a girare diverse pellicole francesi.

La gravidanza e la nascita di Orlando

Alla fine del 2005, quando le riprese di "Le Grand Appartement", stanno per concludersi Laetitia Casta scopre di essere incinta. La gravidanza, però, non frena la sua carriera e prima della nascita del figlio porta a termine le riprese di altri due lavori "La Déraison du Louvre" e "La Jeune Fille et les Loups". Anche Stefano è molto impegnato sui set francesi e prima della nascita del suo primo figlio riesce a girare "Les brigades du tigre" e "La faute à Fidel!". Il 21 settembre 2006 in una clinica privata di Parigi viene alla luce Orlando Accorsi, il primogenito della coppia. Giusto il tempo di godersi un po' di tempo in famiglia e poi Stefano rientra in Italia, richiamato da Ferzan Özpetek per prendere parte al film "Saturno contro".

Il "no" alle nozze, il film insieme

È il 2007. L'amore tra Laetitia e Stefano è più forte che mai e l'arrivo del piccolo Orlando lascia pensare che i due siano prossimi alle nozze. La modella francese, però, getta acqua sul fuoco dei pettegolezzi. "Io mi sposo ogni mattina", dichiara Laetitia a Vanity Fair, che le dedica la copertina di aprile, aggiungendo: "Non sento la necessità di sposarmi, ci amiamo e questo ci basta". Nozze a parte, questo è l'anno nel quale la coppia esordisce sul set insieme. Entrambi vengono scritturati per "La jeune fille et le loups" di Gilles Legrand, in cui recitano per la prima volta l'uno accanto all'altra.

La nascita di Athena Accorsi

Il 2008 è un anno intenso sia per Laetitia Casta che per Accorsi: entrambi sono impegnati sul set e in teatro. Lui gira "Baby Blues", pellicola francese e è in teatro con "Il dubbio" di John Patrick Shanley per la regia di Sergio Castellitto. Laetitia gira invece "Visage" e anche lei è in teatro con "Elle t'attend" di Florian Zeller, quando scopre di essere nuovamente in attesa. "Mentre giravo, recitavo anche a teatro. Di giorno ero sul set, di notte sul palco. Non dormivo mai... e sono rimasta incinta", rivelerà l'attrice francese durante un'intervista al Corriere. A maggio a Cannes, Laetitia calca il red carpet della mostra del Cinema con i capelli biondi, un abito nero e il pancione in bella mostra. Accanto a lei c'è Stefano. Pochi mesi dopo, il 29 agosto 2009, nasce Athena, la secondogenita della coppia.

Le voci di crisi e la foto a Parigi

Inverno 2010. Le riviste di gossip parlano di una fantomatica crisi tra Stefano e Laetitia. Di mezzo sembra esserci l'attrice Vittoria Puccini, che è protagonista insieme a Stefano di "Baciamo ancora", sequel del fortunatissimo film "L'ultimo bacio". Ma i due sono solo amici e Accorsi e la compagna si mostrano più affiatati che mai alla 36th Ceremony of the Caesars a Parigi, che si svolge a febbraio 2011. Poi tornano a mostrarsi sorridenti e felici anche a Parigi e poi a Cannes, a maggio, dove sfilano insieme alla mostra del cinema e partecipano a un evento organizzato da Cavalli. Così mettono a tacere le voci di crisi.

La separazione ufficiale

Con l'arrivo del 2012 le strade di Laetitia e di Stefano si separano definitivamente. I due non si mostrano più assieme e Accorsi è sempre più spesso a Roma e lontano dalla famiglia, che è a Parigi. Le riviste scandalistiche parlando di storia ormai finita tra i due attori. La notizia dell'addio trova conferma in estate, quando i due - per il secondo anno consecutivo - fanno vacanze separate. Lei è a Fasano, in Puglia, con i figli mentre lui è a Formentera. A fare capire che tra i due ormai è finita ci sono le foto della Casta in compagnia del suo personal trainer, Didier Reiss, che mostrano un feeling particolare tra i due. L'ufficialità sulla separazione arriva, però, solo nel 2013 quando Stefano Accorsi viene pizzicato ad amoreggiare fuori da un locale con una misteriosa bionda.

Perché Accorsi e Laetitia Casta si sono lasciati

I motivi che hanno portato all'addio non sono mai stati resi noti. Anni dopo la separazione, Stefano Accorsi rivelò a Vanity Fair: "La separazione, anche se io e Laetitia non eravamo sposati, è sempre dolorosa, la cosa più dolorosa per una famiglia dopo le malattie. Ho lottato per evitarla, a un certo punto però se non c’è più niente da fare devi prenderne atto". Anni dopo, invece, Laetitia Casta confessò: "Con Stefano è finita perché siamo cambiati!".

Entrambi oggi sono sposati: Accorsi con Bianca Vitali mentre Laetitia Casta con, dal quale ha avuto un figlio.