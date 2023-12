Natale in ospedale per Costantino Vitagliano per una malattia rara: come sta

Ascolta ora: "Natale in ospedale per Costantino Vitagliano per una malattia rara: come sta"

Costantino Vitagliano trascorrerà il Natale in ospedale per curare la malattia scoperta di recente a seguito di un malore. Il popolare volto televisivo si sta sottoponendo a una cura farmacologica nel tentativo di scongiurare un intervento chirurgico. A riferirlo sono fonti vicine all'ex tronista di Uomini e donne, che hanno parlato del difficile momento che Costa sta attraversando a causa dei problemi di salute: " Il suo morale è comunque buono ".

Il ricovero e la scoperta della malattia

Da quasi un mese Costantino Vitagliano è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza a seguito di seri problemi di salute. Alcuni utenti riferiscono che Costantino avrebbe avvertito uno strano dolore alla schiena a inizio novembre e che si sarebbe recato in ospedale per valutare la situazione. Da quel momento l'ex tronista di Uomini e donne ha documentato la sua lunga degenza ospedaliera con diversi video pubblicati sui suoi profili TikTok e Instagram senza mai svelare, però, la natura delle precarie condizioni di salute, che lo costringono a rimanere ricoverato. " Sto facendo degli esami approfonditi su una cosa che mi hanno trovato. Ora dovrò fare una tac Pet per capire cosa c'è che non va" , aveva detto il quarantanovenne due settimane fa in un video condiviso sui social network, svelando di avere una "malattia rara". Quale sia stato l'esito della Pet, che normalmente viene eseguita in ambito oncologico, non è chiaro ma nelle ultime ore fonti vicine all'ex tronista hanno fatto sapere che Costantino si sta sottoponendo a una cura specifica.

Costantino Vitagliano, come sta