"Farfallone, di lui non mi fido". La rivelazione della fidanzata di Massimiliano Rosolino

Una delle ultime dichiarazioni registrate dalla coppia Rosolino-Titova era stata quella in cui lui rispondeva alle voci di un imminente matrimonio, sostenendo che il matrimonio fosse qualcosa che era "costume" delle altre coppie. Da allora non si era sentito molto parlare di loro. Nelle ultime ore a rimbalzare su tutti i rotocalchi sono le parole di Natalia Titova, che sosterrebbe di non fidarsi del padre delle sue figlie al 100%.

"Non mi fido ancora di lui"

"Non mi fido ancora di lui ma lo lascio sempre libero e vivo meglio. Non controllo niente, chi cerca trova ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa, ma non guarderei mai". Sono le parole che hanno fatto scalpore, perché prounciate da Natalia Titova, compagna di Massimiliano Rosolino, e madre delle sue due figlie, Sofie Nicole (19 Gennaio 2013) e Vittoria Sidney (16 Luglio 2011). L'intervista è stata rilasciata al programma condotto da Mia Ceran, "Nei Tuoi Panni" dalla ballerina, ex insegnante del programma "Ballando Con Le Stelle" che fu teatro dell'incontro con Massimiliano Rosolino nel 2016, quell'anno tra i concorrenti in gara del programma. Natalia Titova ha raccontato l'inizio della storia con Rosolino, entrando nel dettaglio del perché, ancora oggi, fa così fatica ad avere fiducia nel padre delle sue figlie.

"Faceva il farfallone con tutte"

"Lo vedevo camminare nei corridoi che faceva il farfallone con le ragazze. Ci provava anche con me però io conoscendo il programma so che c’è sempre un’intensa unione nella coppia e non per forze è amore, ma anche solo per l’agonismo e la competizione. Ho messo le mani avanti e la prima volta che siamo usciti è stato dopo la fine di Ballando".

In una precedente intervista fu Massimiliano Rosolino stesso a dire (a Verissimo) che, sebbene lui avesse capito subito di aver trovato l'amore della sua vita, fu Natalia Titova a lasciarsi andare più lentamente e con fatica. Alla luce delle dichiarazioni della ballerina si capisce bene perchè. Chissà quali saranno state le reazioni del bel nuotatore e se arriverà una risposta... magari via social!