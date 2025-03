Nella piazza della sinistra per l'Europa Jovanotti chiede più migranti

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella piazza di Michele Serra a Roma hanno presenziato 15mila persone, 30mila persone o 50mila persone a seconda di chi la racconta. L'età media era evidentemente alta, il che fa già riflettere di per sé perché nella piazza che invitava al riarmo e alla presenza italiana in Ucraina, la maggior parte erano persone non più arruolabili per un'eventuale guerra perché oltre l'età massima. E poi, anche se fossero state 50mila le persone, come detto da qualcuno, considerando che la manifestazione è stata organizzata a Roma, che conta circa 2.8milioni di abitanti, e che pare siano arrivate persone da tutta Italia, è un po' poco. Il tutto nonostante l'annunciata presenza di personaggi quali Jovanotti, Roberto Vecchioni e altri, che avrebbero dovuto richiamare le folle. Ma le idee di questa piazza non erano solo poche, erano soprattutto confuse e lo dimostra anche l'intervento di Jovanotti, in quella che è stata a tutti gli effetti una supercazzola.

Il cantante, impegnato in questi giorni in tour, ha mandato un videomessaggio sostenendo che l'Unione europea sia " semplice e complessa " come "l'Inno alla Gioia", che secondo lui è " una melodia semplicissima, meravigliosa ". Il suo compositore, che è Ludwig van Beethoven, ha previsto modulazioni e progressioni piuttosto complesse che richiedono grande precisione da parte dell'orchestra esecutrice, con anche un contrappunto, che non è noto per essere facile. Ma per il cantante, la complessità risiede nella " difficoltà di tenere viva l'attenzione ", perché arriva alla fine del quarto movimento, perché " c'è la noia che sopraggiunge durante l'ascolto. Perché la melodia arrivi c'è bisogno di attenzione, studio e disponibilità ". Esempio non particolarmente calzante ma in quel contesto va bene anche così.

Quel che non ha senso, da quella piazza, è stato l'appello per avere più migranti in Europa. In un contesto storico in cui c'è necessità di tutelare la sicurezza a fronte dei troppi attentati terroristici, come si può dire, da un palco che ha ricevuto quel tipo di attenzioni, che l'Europa deve guardare più a sud? L'ha detto davvero, chiedendo che l'Unione europea " guardi molto di più al Sud, considerandola una componente fondamentale della propria vitalità, meraviglia, ricchezza di identità diverse che stanno insieme e si arricchiscono a vicenda ". Più a sud dell'Italia, in Europa, c'è poco e sicuramente i Paesi del sud Europa non hanno bisogno dell'appello di Jovanotti per essere ascoltati.

Quindi il suo appello sembra essere rivolto ancora più a sud.

Ma c'era davvero bisogno di questo in una piazza di quel tipo? In generale, c'era bisogno di farein un contesto come quello? L'Europa in questo momento sta valutando il riarmo e l'invio di uomini in Ucraina, prospettiva già respinta da Meloni. Servono soldi e stabilità interni, chi pensa il contrario non ha veramente chiara la realtà che sta vivendo l'Unione europea e parla solo per ideologia.