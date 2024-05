Nessun passo indietro per Belen Rodriguez. Ora con Angelo Edoardo si fa sul serio

Come ben sappiamo, la vita sentimentale di Belen Rodriguez è sempre stata tempestata di grandi amori ma anche di tanti flirt che sono durati molto poco. La ex showgirl di Mediaset – ora su Amazon Prime Video con Celebrity Hunter – sta ricostruendo tutta la sua esistenza. Lontana dalle scene per un periodo di riposo dal lavoro, ora la Rodriguez si sta godendo la famiglia e i figli. Soprattutto, sta aiutando la sorella con gli ultimi preparativi per il tanto atteso matrimonio che dovrebbe svolgersi durante il mese di giugno. Ma non è tutto, perché archiviata la breve storia d’amore con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha subito trovato il prossimo uomo della sua vita. E Angelo Edoardo, ingegnere della Sicilia, ha fatto tornare il sorriso sul volto di Belen. Proprio negli ultimi giorni, a scanso di gossip e pettegolezzi, ha deciso anche di uscire allo scoperto. Non più foto sibilline sui social e né tanto meno storie misteriose che appaiono su Instagram, ora la Rodriguez fa sul serio.

Ed è proprio il settimane Chi a confermare la relazione tra i due. In un articolo pubblicato sul celebre magazine di cronaca rosa, vengono pubblicate le prime foto di Belen insieme a Edoardo. I due, infatti, hanno già deciso di vivere alla luce del sole la loro relazione tanto da passeggiare mano nella mano tra le vie di Roma. La neo coppia si sta godendo un momento insieme dopo che Belen è stata impegnata non solo con i preparati del matrimonio di Cecilia, ma anche con le presentazioni ufficiali in famiglia. Infatti, secondo le ultime rivelazioni, pare che la Rodriguez abbia già presentato il bel Angelo a sua mamma e, cosa strana, sarebbe stato accolto con sorrisi e abbracci, benedicendo questa unione nata un po' per caso.

Le foto, dunque, sono inequivocabili ma a far più scalpore è il fatto che Belen porterà Angelo con sé al matrimonio in Toscana della sorella. Un grande passo in avanti che fa intuire come i due sono già molto affiatati e pronti a vivere il loro amore senza troppi ripensamenti.

Laè tornata a sorridere dopo un anno non del tutto esaltante che è capitolato dopo le confessioni nel salotto di Mara Venier sul suo rapporto con Stefano de Martino. Però, come mostrano gli scatti che sono apparsi sul giornale, i momenti bui sono solo un semplice ricordo.