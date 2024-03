Belen Rodriguez torna in tv? I rumors: dove sarà concorrente

Di recente si è parlato solo della vita privata di Belen Rodriguez e di quei post sibillini sui social network. Nelle ultime ore, però, grazie al ben informato Dagospia, pare che la showgirl stia preparando il ritorno in tv e lo sta facendo anche in grande stile. Per un lungo periodo di tempo è stata una delle protagoniste di Le Iene su Italia Uno e poi di Tu si que vales su Canale 5, poi all’improvviso la scelta di stare lontana dalle scene anche solo per pensare alla famiglia e per cercare di capire come mettere insieme i cocci del suo cuore. Ma, si sa, a Belen Rodriguez piace stare al centro dell’attenzione e, quindi, per lei pare che sia già arrivato il momento di tornare in tv. Secondo le indiscrezioni, per l’appunto, che sono state lanciate da Dagospia, la Rodriguez pare che sia in trattative con la Rai per apparire in uno show di punta e in prima serata.

I rumor e gossip sono ancora tutti da confermare ma, di solito, le rivelazioni di Dagospia non sbagliano mai. Anzi, sono sempre molto attendibili. Quindi, al di là delle indiscrezioni, pare che la Rodriguez stia per definire un contratto “ molto fruttifero ” con Rai Uno per apparire nella prossima edizione di Ballando con le stelle, lo storico show di Milly Carlucci. Non come co-conduttrice o come giudice ma proprio come ballerina e in gara con altri vip che si cimentano nella competizione. molto fruttifero ", afferma il direttore del magazine di gossip. " La trattativa è in corso, ma per chiuderla serve un mega cachet ", aggiunge. Al momento non ci sono né conferme e né smentite. Non resta altro che aspettare l’evolversi della vicenda.

Le voci su una presunta partecipazione di Belen Rodriguez al programma di Rai Uno circolavano già da alcune settimane. I ben informanti rivelano che le indiscrezioni erano nate a seguito delle numerose storie su Instagram pubblicate da Belen mentre si trovava in una sala da ballo. La showgirl, infatti, ha condiviso numerosi video sul suo profilo nei quali mostra il suo allenamento a passi di danza, seguita da un insegnante. Lei è nata come ballerina ma successivamente si è cimentata anche come conduttrice. Secondo al suo racconto via social, avrebbe ripreso a danzare sia sulle punte, sia a ritmo di tango. Indizi inequivocabili? Oppure la Rodriguez sta giocando, di nuovo, con i suoi fan?