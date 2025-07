Nicolò De Devitiis, la storia con l'ex Miss Italia Eleonora Pedron, la rottura con Veronica Ruggeri: chi è la "iena"

Il giorno dopo il suo 35esimo compleanno (celebrato il 6 luglio) Nicolò De Devitiis si appresta a fare il suo debutto televisivo nei panni di co-conduttore. L'inviato de Le Iene è al fianco di Ilary Blasi e Alvin nella nuova edizione di Battiti Live, l'evento di Canale 5 dedicato alla musica in onda ogni lunedì sera per cinque puntate dal 7 luglio al 4 agosto. La "iena" di Italia Uno si destreggerà tra il palco e il backstage e proprio da dietro le quinte realizzerà i servizi del daily "Extra Battiti", in onda ogni giorno su Italia1.

Da blogger a inviato de Le Iene

Classe 1990 Nicolò De Devitiis è diventato popolare nel 2010 come "bike blogger", girando il mondo in bicicletta e condividendo le sue avventure attraverso un blog di viaggi. Diventato famoso tra i giovanissimi Nicolò esordisce in televisione nel 2014, diventando inviato de Le Iene. Il suo volto "buca lo schermo" e Sky Sport lo chiama a condurre "Estate mondiale" nel 2016 al fianco di Diletta Leotta. Nello stesso anno esordisce come conduttore anche di "Goal Deejay" sempre sulle reti di Sky fino al 2019. Grazie alle sue interviste a personaggi famosi per Le Iene De Devitiis ha conquistato sempre più spazio in televisione, arrivando a rivestire il ruolo di inviato del Summer Festival al fianco di Alessia Marcuzzi e Daniele Battaglia e conduttore del Giffoni Film Festival.

La storia con Eleonora Pedron

Il nome di Nicolò De Devitiis è finito spesso al centro della cronaca rosa per i suoi numerosi flirt. Nel 2018 fece scalpore la relazione con l'ex Miss Italia Eleonora Pedron. Lei si era da poco lasciata dal marito, il pilota Max Biaggi, quando incontrò la "iena". La coppia fu paparazzata insieme in molte occasioni e con loro, in alcuni casi, comparvero anche i figli di Eleonora Pedron e Biaggi. La relazione, nata casualmente durante una cena a casa di amici comuni, sembrava essere destinata a durare ma dopo poco più di un anno di idillio, l'ex Miss Italia annunciò la rottura.

La rottura con Veronica Ruggeri

Nicolò De Devitiis è stato legato anche alla collega Veronica Ruggeri. Dall'incontro avvenuto nei corridoi della redazione de Le Iene è scaturita una relazione durata circa cinque anni. Le due "iene" hanno viaggiato molto insieme, condividendo buona parte della loro storia con i fan sui social network, ma la scorsa estate, a luglio del 2024, hanno messo fine alla relazione.

"La nostra storia è stata molto importante, ma non era più come all'inizio, ci eravamo un po' persi",

"All'età di 34 anni, mi sono chiesto: 'Vogliamo fare una famiglia o no?' E siccome la risposta non era limpida, non era un sì deciso, mi sono detto: 'Che stiamo a fare insieme?'. Abbiamo parlato e siamo arrivati a questa decisione".

ha dichiarato a Verissimo De Devitiis: