"Niente più scuse". La lite tra Bugo e Morgan ora prosegue in tribunale

Quello che è successo al Festival di Sanremo del 2020 tra Bugo e Morgan è stato un caso di cronaca “festivaliero” unico e raro. Il duo, che all’epoca si era presentato all’Ariston con la canzone “Sincero”, è stato escluso dalla competizione perché Morgan ha cambiato il testo durante un'esibizione costringendo Bugo a lasciare il palco. La polemica, che ha animato i giornali e le platee televisive per lungo tempo, ora si è spostata in tribunale dopo che, nelle ultime ore, si è svolta a Imperia l’udienza per diffamazione ai danni di Morgan. Una battaglia legale, però, che già da un paio di anni è entrata nel vivo e che, fino a questo momento, ha visto in Bugo l’unica vera parte lesa. Tutto fa credere che, nonostante Morgan abbia fatto ammenda del suo errore, non potrà assolutamente portare a casa una vittoria.

Nel primo round in tribunale per Morgan e Bugo la causa è stata rimandatata al prossimo 30 aprile. Marco Castoldi, in arte Morgan, è comparso davanti al giudice monocratico Marta Maria Bossi a Imperia dopo le accuse di diffamazione del collega Cristian Bugatti, in arte Bugo. Quest’ultimo attraverso i propri legali fa sapere che non accetta le scuse dell’ex collega e chiede 240mila euro di danni per aver modificato, senza il proprio consenso, il testo della canzone. In precedenza aveva già chiesto e ottenuto la rimozione sui social di tutti i contenuti illeciti. Ora, di fronte alle ennesime scuse fatte da Morgan, decide di tirare dritto e di non scendere a patti con nessuno. " L'udienza segna un momento importante nel percorso legale che Bugo ha intrapreso quattro anni fa - scrive l’ufficio stampa - costretto a citare in giudizio Morgan per aver gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro" .