"Ho detto a Morgan di cambiare...". Confessione di Gilles Rocca sulla lite tra Morgan e Bugo

Proprio nei giorni in cui Sanremo torna a essere al centro della cronaca, un clamoroso retroscena sull'edizione 2020 viene a galla. Il 70esimo Festival viene ricordato soprattutto per la lite tra Bugo e Morgan sul palco dell'Ariston, che costò l'esclusione del duo canoro da Sanremo. Dei motivi della lite e delle dinamiche, che portarono alla squalifica, se ne parlò per mesi, ma oggi - a distanza di tre anni - si scopre che dietro a tutto c'era un altro personaggio: Gilles Rocca.

Gilles Rocca, il fonico di Sanremo

L'attore e personaggio televisivo Gilles Rocca ha lavorato nel backstage del festival di Sanremo come fonico. A Sanremo 2020 c'era lui dietro le quinte prima e dopo la lite tra Bugo e Morgan. Più volte interpellato per rivelare indiscrezioni e curiosità su quanto accaduto tra i due cantanti, Rocca non si è mai sbilanciato, limitandosi a raccontare alcuni dettagli sullo scontro tra Morgan e Bugo. Ma in occasione dell'ultima ospitata da Caterina Balivo nel programma La volta buona ha fatto una confessione sul suo ruolo nella squalifica dei due artisti.

Cosa è successo dietro le quinte

" Tutto è iniziato nella serata delle cover, quando c'era un pezzo di Sergio Endrigo e Morgan si arrabbiò molto con Bugo per come l'aveva interpretato. È stata una cosa molto divertente" , ha raccontato Gilles, confermando che i dissapori tra Morgan e Bugo erano iniziati due giorni prima della fantomatica lite sul palco del teatro Ariston. Poi è arrivata la confessione: " Adesso posso dirlo. Arriva da me Morgan e mi dice: 'Voglio andare via!'". Caterina Balivo ha incalzato l'ospite curiosa di conoscere il retroscena inedito e così Rocca ha rivelato: "Gli ho detto: 'Marco non puoi andare via, l'unica cosa che potresti fare è farti eliminare'. Lui mi chiede come si fa e allora gli ho detto: 'Cambia il testo'. Ed ha davvero cambiato il testo. È stata colpa mia ".

I dubbi del popolo dei social