Sala non eserciterà il veto: ora la Ferragni rischia di perdere l'Ambrogino d'oro

Anche Beppe Sala scarica Chiara Ferragni. Da giorni a Palazzo Marino si discute della possibilità di revocare l'Ambrogino d'oro a Ferragni, quindi al marito, dopo lo scandalo dei pandori Balocco che l'ha vista protagonista. Il coinvolgimento dei bambini oncologici in un'operazione commerciale poco chiara, che ora è anche al vaglio della procura di Milano e di quella di Cuneo, è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Certo nessuno, o forse pochi, erano ancora convinti che la coppia di City Life fosse disinteressatamente filantropa. Ma la comunicazione spregiudicata sull'affare Balocco, e su quello Dolci Preziosi, hanno levato ogni dubbio.

La richiesta di revocare il più alto riconoscimento del Comune di Milano è stata avanzata dal Codacons e da Fratelli d'Italia. " Nei prossimi giorni lanceremo la raccolta firme per chiedere la revoca dell'Ambrogino d'oro a Chiara Ferragni che ha usato la beneficenza per ottenere più followers e profitti ", ha fatto sapere una nota Simone Orlandi, coordinatore di Fratelli d'Italia a Milano città. La possibilità di toglierlo, come ricorda il capogruppo di FdI a Palazzo Marino, Riccardo Truppo, è presente nello statuto del riconoscimento all'articolo 9, dove si specifica che " incorre nella perdita della civica benemerenza l'insignito che se ne renda indegno ". Lo stesso Truppo sottolinea come Ferragni, " nel tentativo di auto-assolversi, si è definitivamente auto-accusata, quindi non dobbiamo neanche fare ulteriori approfondimenti ".